افزایش مصرف گاز در لرستان/ مردم صرفه جویی کنند

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری 200.8 میلیون متر مکعب گاز در استان لرستان مصرف شده است.

وی تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی در حدود 13.3 درصد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان ادامه داد: در آذرماه سال جاری در بخش صنعتی 20.8 میلیون مترمکعب و در بخش خانگی و تجاری 180 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است.

وی از افزایش 13 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری خبر داد و یادآور شد: تعداد مشترکان گاز در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر سال گذشته حدود 18 هزار مشترک افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با تشریح دیگر دلایل افزایش مصرف گاز در استان لرستان، یادآور شد: همچنین امسال سرما نسبت به سال قبل در لرستان شدت بیشتری داشته و اکثر نقاط این استان جزو نقاط سردسیر کشور هستند به طوریکه شهرستانهای بروجرد، الیگودرز، ازنا، نور آباد و دورود بارش برف را به خود دیده اند و سایر شهرها نیز شاهد سرمای بیشتری نسبت به سال قبل بودند.

گودرزی با اشاره به افزایش مصرف گاز در آبان ماه امسال، عنوان کرد: در آبان ماه سال جاری افزایش مصرف 14.5 درصد بود که این میزان در آذرماه به 13.3 درصد رسید و این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تلاش های این شرکت در راستای اصلاح الگوی مصرف است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به افزایش مصرف گاز در آبانماه سال جاری از روند افزایش مصرف گاز در این استان ابراز نگرانی کرده بود.

گودرزی افزود: عمده افزایش مصرف گاز در استان لرستان در حوزه مصارف صنعتی بوده است در حالیکه در حوزه مصارف خانگی و تجاری رشد مصرف در سالجاری نسبت به سال گذشته حدود سه درصد بوده است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز در فصول سرد تامین گاز مصارف خانگی را در صورت شرایط افت فشار در اولویت قرار داده است از مردم خواست در این راستا همکاری لازم را با شرکت گاز به عمل آورند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز، تاکید کرد: در صورتی که فرهنگ مصرف صحیح گاز در سطح استان رعایت شود مشکلی در زمینه تامین گاز مردم به وجود نخواهد آمد.

در حال حاضر تعداد 257 هزار مشترک و 264 هزار خانوار در قالب یک میلیون و 150 هزار نفر ساکن در 14 شهر و 122 روستای استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.