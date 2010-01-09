آنگولا - مالی برگزارکننده دیدار افتتاحیه/ احتمال کناره گیری توگو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام ملت های 2010 آفریقا از فردا در حالی در پایتخت آنگولا برگزار خواهد شد که این مسابقات تحت الشعاع حمله تروریستی جدایی طلبان این کشور به اتوبوس حامل اعضای تیم توگو قرار گرفته است. این حمله تروریستی یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است.

سخنگوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا گفت: امنیت بازیکنان و تیم ها برای برگزارکنندگان در اولویت است اما با وجود حمله تروریستی به اتوبوس تیم فوتبال توگو، این رقابت ها برگزار خواهد شد.

این در حالی است که آدبایور، کاپیتان تیم فوتبال توگو، از احتمال کنار کشیدن تیمش از این رقابت ها خبر داده است.

تیم فوتبال مصر با 6 عنوان قهرمانی به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت های آفریقاست. این تیم مدافع عنوان قهرمانی نیز هست.

بیست و هفتمین دوره رقابت های جام ملت های آفریقا با شرکت 16 تیم از روز یکشنبه به مدت سه هفته در چهار گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.