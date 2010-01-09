دانشگاه صنعتی شاهرود در مقطع دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد

محمود شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: مهندسی برق گرایش کنترل، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی، مهندسی معدن گرایش استخراج و اکتشاف و زمین شناسی گرایش پترولوژی از رشته های جدید این دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی تا سی ام بهمن ماه امسال است، اظهار داشت: آزمون دکتری تخصصی روزهای 18 و 19 اسفندماه سال جاری برگزار می شود .

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود یاد آور شد: در حال حاضر 76 دانشجو در 19 رشته گرایش در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود تحصیل می کنند.