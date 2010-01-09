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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

داور تیروکمان جهانی شد /

نصیری‌نژاد رقابتهای کرواسی و مالزی را قضاوت می‌کند

نصیری‌نژاد رقابتهای کرواسی و مالزی را قضاوت می‌کند

داوود نصیری نژاد داور بین المللی تیروکمان کشورمان با آغاز سال 2010 میلادی برای قضاوت مسابقات آسیایی و جهانی دعوت به همکاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این داور بین المللی کشورمان که پیش از این رقابتهای آسیایی و جهانی بسیاری را قضاوت کرده است با آغاز سال 2010 میلادی از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان(فیتا) و کنفدراسیون تیراندازی به عنوان یکی از داوران برتر برای قضاوت دو مسابقه مهم دعوت به همکاری شده است.

نصیری‌نژاد در اولین گام در قضاوت مسابقات بین المللی بهمن ماه سال جاری راهی مرحله اول مسابقات جایزه بزرگ آسیا در مالزی می شود. این داور بین المللی ایران اردیبهشت ماه نیز برای قضاوت یکی از مراحل مسابقات جام جهانی به کرواسی سفر خواهد کرد.

کد مطلب 1013628

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