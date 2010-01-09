  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

وال استریت ژورنال:

هدف تحریم های جدید آمریکا تضعیف سپاه است / تکرار یک تجربه شکست خورده

هدف تحریم های جدید آمریکا تضعیف سپاه است / تکرار یک تجربه شکست خورده

یک روزنامه آمریکایی از تهیه پیش نویس تحریم های خصمانه جدید ایالات متحده علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در مطلب خود مدعی شد : سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، نیرو های شناخته شده این نیرو و شرکت های مرتبط با آن در لیست تحریم های جدید اقتصادی آمریکا علیه ایران قرار دارند.

این روزنامه در ادامه از شرکت مخابرات و شرکت آلومینیوم ایران به عنوان واحدهایی یاد می کند در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار دارند.

وال استریت ژورنال  در ادامه به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی می نویسد که اعمال تحریم های سنگین یکی از راه هایی است که با توسل به آن می توان میان حکومت ایران و مردم این کشور شکاف ایجاد کرد.  

یادآوری می شود این اقدام آمریکا در حالی صورت می گیرد که آمریکا در سال 2008 میلادی نیز در اقدامی سوال برانگیز و بر خلاف اصول بین المللی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را که سازمان دفاعی رسمی کشورمان است ، در لیست گروه های تروریستی قرار داده بود. این تحریم ها نه تنها موجب تضعیف توانمندی دفاعی سپاه نشد بلکه پس از آن شاهد افزایش ظرفیتهای تهاجمی و تدافعی سپاه بوده ایم.

کد مطلب 1013631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها