مددکاران جدید برای زندانهای لرستان جذب می شوند

علیرضا بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به طرحهای جدید برای ایجاد تحول در زندانها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به موافقت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها مبنی بر جذب مددکاران جدید در نظر است پس از این اقدام هر بند را به یک مددکار واگذار کنیم تا به صورت تعریف شده ای به انجام وظیفه بپردازند.

وی با بیان اینکه مددکاری نباید در حاشیه قرار گیرد، عنوان کرد: برقراری روابط عاطفی با زندانیان و وادار کردن آنها به صحبت کردن از طریق روشهای علمی روان درمانی و مشاوره از جمله تکنیکهای یک مددکار اجتماعی خوب است.

معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان لرستان با تاکید بر مجهزشدن مددکاران به روشهای جدید مددکاری، خاطر نشان کرد: مددکاران باید به زندانی، اجتماعی شدن و انضباط اجتماعی بیاموزند.

برد بار با مهم بر شمردن نقش مددکاری در اصلاح و تربیت ورفع مشکلات زندانیان این شغل را یک کار هنرمندانه دانست و بیان داشت: مددکاری جزو حرفه های یاورانه است یعنی به طور مستقیم با انسانها سر و کار دارد و اینجاست که باید مددکاران ادراکات انسانی خود را در ابعاد مختلف ارتقا دهند و بخشی از این کار با مطالعه میسر می شود.

وی با بیان اینکه مطالعه به روز در این حوزه یکی از اولویت های یک مددکار اجتماعی است، خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم یک کار یاورانه مثبت و مطلوب انجام دهیم باید سطح دانشمان را به روز و حتی فراتر ارتقا دهیم.

معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان لرستان با بیان اینکه بخش عمده ای از آرامش زندان به میزان فعالیت مددکاران بستگی دارد مستند سازی، گفتگو با زندانی و تخلیه روانی او از طریق مصاحبه و شنیدن صحبتهای وی را از دیگر اصول موفقیت یک مددکار اجتماعی خواند.