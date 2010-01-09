بهروز غریبپور درباره مراحل تولید اپرای عروسکی "مولوی" به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در مرحله میکس نهایی موسیقی هستیم و همزمان با ضبط صدا و موسیقی کار ساخت عروسکها و صحنه ادامه دارد. تمرینات اپرای عروسکی "مولوی" نیز از یکشنبه 20 دیماه در تالار فردوسی بنیاد فرهنگی رودکی آغاز خواهد شد.
کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث" و "عاشورا" درباره انتخاب خوانندگان این اپرا خاطرنشان کرد: از ابتدا که قصد تولید اپرای عروسکی "مولوی" را داشتم مایل بودم از حضور همایون شجریان برای ایفای نقش شمس استفاده کنم که این امر میسر شد. محمد معتمدی نیز ایفاگر نقش مولوی است و علی خدایی نیز یکی دیگر از خوانندگان حاضر در این اپرا است.
غریبپور درباره تعداد عروسکهای موجود در این اپرا گفت: تا به حال حدود 80 عروسک برای استفاده در اپرای عروسکی "مولوی" ساخته شده و به احتمال زیاد تا 100 عروسک در این اثر نمایشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اپرای عروسکی "مولوی" بعد از اجرا در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در تالار فردوسی در قالب اجرای عمومی به صحنه خواهد رفت.
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