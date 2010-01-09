دخالت خارجی اوضاع یمن را پیچیده تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس مطبوعاتی که در محل سفارت برگزار گردید در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده هسته ای و اولتیماتوم ایران به غرب، گفت: ما یک ماه منتظر خواهیم ماند تا پاسخ منطقی را دریافت کنیم، ما خواهان سوخت برای رآکتور تحقیقاتی هسته ای تهران جهت استفاده از آن در اهداف علمی و پژوهشی و بهره برداری در علوم پزشکی هستیم، ولی اگر بخواهند علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال فشار نمایند، و منطقی برخورد نکنند غنی سازی اورانیوم را به میزانی که در این رآکتور نیازداریم، زیر نظر آژانس (IAEA) آغاز خواهیم کرد.



وی افزود: ما همواره با آژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری کاملی داشته ایم ، هر گامی که بر داشته ایم تحت نظارت این سازمان بوده است، ما همچنین ادبیات تند ایالات متحده آمریکا در این مسئله را نمی پذیریم و امیدواریم شاهد تحولی در رفتار آمریکا باشیم.



عبداللهیان در ادامه از سوی رسانه های بحرینی در رابطه با اختلافات ایران وعراق در خصوص چاه نفتی فکه مورد پرسش قرار گرفت و گفت: ایران هیچگونه طمعی به چاه فکه عراق ندارد، مرزهای دوکشور بر اساس موافقتنامه سال 1975 الجزایر ترسیم شده است، که در دوران تجاوز صدام به ایران میله های مرزی آسیب دید ، ولی با توجه به شرایط دشوار و استثنائی عراق، این کشور هنوز نتوانسته در اقدامی مشترک و فنی با جمهوری اسلامی ایران تمامی نقاط مرزی خود را براساس قرارداد 1975 علامت گذاری کند البته در معابر مرزی این اقدام مشترک انجام شده است. در دوران پس از سقوط صدام، عراق در یک مورد اقدام به ایجاد پاسگاه مرزی در داخل خاک ایران کرد، ولی ما بدون هیاهو وجار وجنجال با گفتگوی دیپلماتیک با برادران عراقی خود توانستیم این وضعیت را اصلاح کنیم و آنها پاسگاه را تخلیه کردند. در حال حاضر اراده و هماهنگی لازم بین دو کشور برای ترسیم مرزها براساس عهدنامه 1975 الجزایر وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین برای حاکمیت و استقلال عراق احترام قائل است و چنین اخبار نادرستی، تاثیری در روابط گسترده و عمیق دوکشور ندارد.





سفیر ایران در منامه در مورد تهمت های نسبت داده شده به ایران در مسئله حوثی ها نیز گفت: این تهمت ها صحت ندارد، ما معتقدیم هرگونه دخالت منطقه ای یا خارجی در امور یمن امور را پیچیده تر خواهد کرد. ایران بر احترام خود به استقلال و تمامیت ارضی و وحدت یمن تاکید می کند و معتقد است که تنها راه حل مسئله یمن از طریق گفتگوی داخلی بین رهبران وملت یمن و بدون دخالت طرف های خارجی است، ما همچنین خواستار توقف خون ریزی در یمن هستیم.

عبداللهیان در ادامه به دخالت آمریکا در یمن به بهانه مبارزه با القاعده اشاره کرد و گفت: هرگونه دخالت خارجی در یمن امور را در این کشور پیچیده تر و اثرات منفی در منطقه خواهد داشت، از این رو حل مشکلات یمن به دست خود یمنی ها و از طریق گفتگو و جلوگیری از خونریزی و درچارچوب وحدت ملی یمن مناسب ترین روش است.



وی همچنین در مورد رویکرد آمریکا و اتحادیه اروپا به سمت تشدید مجازات ها علیه ایران گفت: تجربه نشان داده است این روش در تعامل با جمهوری اسلامی، روش غلط و ناکارآمدی است، ما از آمریکا و هم پیمانان اروپائی آن می خواهیم که سیاست کهنه و بی فایده خود را تغییر دهند. آنها نخواهد توانست نظام اسلامی و ملت ایران را وادار به چشم پوشی از حقوق خود کنند، ما از این کشورها می خواهیم نسبت به رفتار خود تجدید نظر کنند. آمریکایی ها از یکسو دیگران را وادار به تحریم می کنند و از سوی دیگر خودشان به روش هایی تلاش می کنند وارد بازار سرمایه گذاری سودمند ایران نشوند.