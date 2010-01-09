کانون گسترش فضای سبز نسبت به هتک محیط بانان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این سازمان غیر دولتی حامی محیط زیست آمده است: هنوز اندک زمانی از شنیدن خبر ناباورانه صدور حکم اعدام برای دو تن از ماموران و حافظان طبیعت کشور نگذشته که خبر تاسف بار هتک حرمت و حمله وقیحانه به رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا بار دیگر غربت و تنهایی حافظان بیت المال و انفال در سازمان محیط زیست کشور را به اثبات رسانده و ضعف قوانین موجود و عدم کارامدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع، سریع و پند آموز با متجاوزان به عرصه بیت المال و ناقضان اصل مترقی 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد.



در بیانیه کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران آمده است: این کانون ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ دستگیری، محاکمه و مجازات سریع عامل و امران به این اقدام از هر مقام و دستگاهی را خواستار است و تاکید می کند این اتفاق به خوبی نشان داد فرهنگ و نحوه نگرش به جایگاه و ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کشور به عنوان امانتی الهی نیازمند به بازنگری جدی است و عدم برخورد قاطع با این تخلف آشکار نه تنها سبب تداوم اینگونه اقدامات جاعرانه با حافظان و ماموران دولتی در این حوزه خواهد شد بلکه انگیزه خدمت صادقانه و مقتدرانه را از سایر مدیران و حافظان مواهب طبیعی و میراث گرانقدر نسلهای آینده این سرزمین هم سلب خواهد کرد.



این موسسه غیر دولتی تاکید کرده است: نحوه رسیدگی به این واقعه تلخ را آزمونی خطیر برای سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی در اثبات اقتدار خویش برای حفاظت از اصل پنجاهم قانون اساسی تلقی و تکرار خواهیم کرد بازنگری بر رده، جایگاه و ماموریت پرسنل سازمان محیط زیست به عنوان سازمانی امنیتی در جهت دفاع از منابع ملی کشور امری الزامی است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی به انجام رسد.



در پایان بیانیه نیز آمده است: قدرانی و سپاسگزاری از آقای ساسان اکبری پور را به عنوان مدیری شجاع، لایق و ایثارگر دردفاع از کیان و ارزشهای والای سازمانی بر خود واجب دانسته و سلام و درود بی پایان خود را نثار ایشان و سایر محیط بانان و جنگلبانان قهرمان این مرز پرگهر می داریم.

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