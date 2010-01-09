بیشتر آثار تاریخی ثبت شده در سمنان مربوط به دوره قاجار است‌

یدالله یحیی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: بیشتر آثار ثبت شده مربوط به دوره قاجار بوده و قدیمی‌ترین اثر این دوره، تپه ملک‌گور در شهرستان گرمسار مربوط به دور آهن است.

وی افزود: اغلب آثار ثبت شده مربوط به شهرستان گرمسار با 61 اثر است.

کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: پنج اثر مربوط به شهرستان مهدیشهر و چهار اثر نیز در شهرستان دامغان به ثبت رسیده است.

به گفته وی، این آثار نیز مانند سایر آثار به ثبت رسیده استان سمنان تحت حمایت این سازمان قرار می‌گیرند و هرگونه دخل و تصرف در آنها مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت.