قرآن پژوهي در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در اين برنامه كه توسط كانون قرآن دانشگاه تهران در حال برگزاري است، 300 نفر از علاقه مندان شركت كرده اند.

اين گزارش حاكي است در برنامه قرآن پژوهي دانشگاه تهران دانشجويان با مفاهيم قرآن و معارف قرآني آشنا مي شوند. همچنين كلاس هاي آموزشي كامپيوتر و داستان نويسي نيز حول موضوع قرآن داير است. مدير كل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران هدف از اين برنامه را به كار بردن مفاهم قرآني در بحث هاي مختلف فرهنگي و هنري دانست.