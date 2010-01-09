زیباری ماه آینده به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد وزیران خارجه ایران و عراق نسبت به سه موضوع مهم برای رفع سوء تفاهمات تاکید کردند.

بر این اساس طرفین توافق کردند ظرف یک هفته کلانتران مرزی دو کشور با یکدیگر دیدار کنند، دوم اینکه ظرف دو هفته گروههای فنی جلسه خود را در منطقه مرزی قصرشیرین برگزار کنند و ظرف سه هفته کمیته های مختلف فنی در موضوع مرزهای آبی دو کشور در خرمشهر برگزار شود.

این در حالی است که در این سفر مقرر شد هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق بعد از گذشت یک ماه یعنی یک هفته بعد از اجرای توافق سوم به ایران سفر کند.

