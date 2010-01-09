اعتبار500میلیاردی دولت برای کمک به محرومان و نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده واحد قانون بودجه سال 1388 کل کشور (اختیار دولت در جابجایی اعتبارات ردیف‌های متفرقه) تصویب کرد که مبلغ پانصد میلیارد ریال از اعتبارات مصوب هزینه‌ای (جاری) جزء (24) ردیف (550000) کسر و به سر جمع اعتبارات بودجه‌ای هزینه‌ای (جاری) جزء (1) ردیف (520000) اضافه ‌شود. این اعتبار، به سر جمع اعتبار ردیف (6) جدول شماره (4) آیین نامه نحوه توزیع اعتبار جزء (1) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع ابلاغیه مورخ 29/7/1388 وزارت بازرگانی اضافه می‌شود تا به منظور کمک نقدی به محرومان و نیازمندان توسط سازمان بهزیستی کشور هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 13/10/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.