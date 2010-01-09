  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

هیئت وزیران تصویب کرد؛

اعتبار500میلیاردی دولت برای کمک به محرومان و نیازمندان

اعتبار500میلیاردی دولت برای کمک به محرومان و نیازمندان

هیئت دولت، به منظور کمک نقدی به محرومان و نیازمندان، 500میلیارد ریال اعتبار به سازمان بهزیستی کشور اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده واحد قانون بودجه سال 1388 کل کشور (اختیار دولت در جابجایی اعتبارات ردیف‌های متفرقه) تصویب کرد که مبلغ پانصد میلیارد ریال از اعتبارات مصوب هزینه‌ای (جاری) جزء (24) ردیف (550000) کسر و به سر جمع اعتبارات بودجه‌ای هزینه‌ای (جاری) جزء (1) ردیف (520000) اضافه ‌شود. این اعتبار، به سر جمع اعتبار ردیف (6) جدول شماره (4) آیین نامه نحوه توزیع اعتبار جزء (1) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع ابلاغیه مورخ 29/7/1388 وزارت بازرگانی اضافه می‌شود تا به منظور کمک نقدی به محرومان و نیازمندان توسط سازمان بهزیستی کشور هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 13/10/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

کد مطلب 1013653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها