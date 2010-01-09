تشویق شرکتها و بانکهای فعال در عرصه پژوهش/ حذف مالیات از شرکتها

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه صبح شنبه در نشست مطبوعاتی همایش ملی قانون یک درصد بند 20 قانون بودجه سال 88 کل کشور در خصوص اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات دولتی به پژوهش گفت: شرکتهایی که حجم مبالغ بیشتری را به پژوهش اختصاص داده اند و همچنین شرکتهایی که به لحاظ کیفی پژوهشهای بهتری را تعریف کرده اند بیشتر مورد تشویق قرار می گیرند.

وی افزود: قانون یک درصد در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد اما اجرای آن از سال 86 آغاز شد و در سالهای 87 و 88 کار نظارت بر اجرای این قانون به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری همایش قانون یک درصد اظهار داشت: در این همایش بیشترین تأکید علاوه بر افزایش بودجه های پژوهشی، بهره وری از این بودجه ها است.

وی با تأکید بر اثربخشی و کارایی بودجه های پژوهشی گفت: باید راههای اثربخش شدن و کارایی بیشتر قانون یک درصد را بیشتر مد نظر قرار دهیم و به دنبال این باشیم که کارهای پژوهشی مورد نیاز و تقاضا محور را مورد توجه قرار دهیم.

سلطانخواه با اشاره به محورهای دیگر همایش قانون یک درصد گفت: در این همایش پیشنهاد می دهیم که بودجه قانون یک درصد را در حوزه های دیگر مانند پایان نامه های دانشجویی و تأمین اعتبار طرح پژوهانه دانشجویان دکتری مورد استفاده قرار گیرد.

وی از تشویق شرکتها، بانکها و موسسات دولتی برای بهتر هزینه کردن اعتبارات در عرصه پژوهش خبر داد و اظهار داشت: برای تشویق شرکتهای دولتی در نظر داریم موضوع معافیت مالیاتی را در مورد آنها پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، هم اندیشی قانون یک درصد بند 20 قانون بودجه سال 88 کل کشور در خصوص اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات دولتی به پژوهش روز سه شنبه 22 دی ماه با حضور استانداران و وزرای برخی وزارتخانه ها برگزار می شود.