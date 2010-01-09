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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۴

کیخا خواستار شد:

کنترل بازار بر اساس نرخ گذاری ها صورت گیرد

کنترل بازار بر اساس نرخ گذاری ها صورت گیرد

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خواستار کنترل بازار بر اساس نرخ گذاریها شد و گفت: روند واردات باید براساس نیاز بازار صورت گیرد.

احمدعلی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تعرفه در کوتاه‌مدت جوابگوی نیازهای موجود است؛ اما ادامه این روند در شرایطی که در کیفیت و کمیت تولیدات داخلی تغییری رخ ندهد، به اقتصاد داخلی ضربه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.

 

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که یک کالای داخلی با قیمت و کیفیت مناسب تولید شود، هیچ خریداری حاضر به خرید جنس خارجی نمی‌شود؛ بنابراین رقابتی کردن کالا‌ها منجر به بالا رفتن کیفیت کالاهای داخلی خواهد شد و به مصرف‌کننده قدرت انتخاب بیشتری می‌دهد.

 

وی با تاکید بر کنترل صحیح وضعیت بازار براساس نرخ گذاری تعرفه‌ها، تصریح کرد: در زمان تولید محصول با کیفیت داخلی‌، واردات کالای خارجی به ضرر اقتصاد داخلی است و روند واردات باید براساس نیاز بازار صورت گیرد.

 

به گفته کیخا، افزایش تعرفه در درازمدت منجر به افزایش قاچاق می ‌شود. در این میان، هم دولت و هم تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.

کد مطلب 1013660

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