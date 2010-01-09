کنترل بازار بر اساس نرخ گذاری ها صورت گیرد

احمدعلی کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش تعرفه در کوتاهمدت جوابگوی نیازهای موجود است؛ اما ادامه این روند در شرایطی که در کیفیت و کمیت تولیدات داخلی تغییری رخ ندهد، به اقتصاد داخلی ضربههای جبران ناپذیری وارد میکند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که یک کالای داخلی با قیمت و کیفیت مناسب تولید شود، هیچ خریداری حاضر به خرید جنس خارجی نمیشود؛ بنابراین رقابتی کردن کالاها منجر به بالا رفتن کیفیت کالاهای داخلی خواهد شد و به مصرفکننده قدرت انتخاب بیشتری میدهد.
وی با تاکید بر کنترل صحیح وضعیت بازار براساس نرخ گذاری تعرفهها، تصریح کرد: در زمان تولید محصول با کیفیت داخلی، واردات کالای خارجی به ضرر اقتصاد داخلی است و روند واردات باید براساس نیاز بازار صورت گیرد.
به گفته کیخا، افزایش تعرفه در درازمدت منجر به افزایش قاچاق می شود. در این میان، هم دولت و هم تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.
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