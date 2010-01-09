سران صهیونیست با طرح واشنگتن از چالش گزارش گلدستون می گریزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، اخیرا هیئتی آمریکایی به ریاست "مایکل بازنر" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور حقوق بشر با سفر به تل آویو در صدد قانع کردن سران صهیونیستی به این مسئله است که با انجام تحقیقاتی صوری از چالشی که گزارش گلدستون برای آنها ایجاد کرده، فرار کنند.

گزارش گلدستون رژیم صهیونیستی را ملزم به انجام تحقیقات در مسئله کشتار غیر نظامیان فلسطینی در جنگ غزه کرده است که این امر تل آویو را در مخمصه ای گریز ناپذیر از افشای جنایات جنگی غزه قرار داده است.

بنابر اعلام منابع صهیونیست، در حال حاضر این هیئت آمریکایی دیدارهای را با مقامات بلندپایه، وزرا و افسران ارتش رژیم اسرائیل در دستور کار خود قرار داده، تا راه گریز از تحقیقات گزارش گلدستون را برای آنان تبیین کند.

گزارش گلدستون که به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه غزه اشاره دارد، پس از تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مجمع عمومی نیز با اکثریت آرا و با وجود مخالفت آشکار آمریکا، به تصویب رسید.

در این گزارش بر لزوم انجام تحقیقات از سوی تل آویو درباره جنگ غزه تاکید شده است.

رژیم صهیونیستی 27 دسامبر با انواع سلاح ها نوار غزه را هدف وحشیانه ترین حملات زمینی و هوایی قرار داد. در این حملات که 22 روز به طول انجامید هزار و 400 فلسطینی شهید و بیش از 5 هزار تن دیگر زخمی شدند.