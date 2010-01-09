به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین گردهمایی منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با عنوان "شب منتقدان" 28 دی‌ماه همزمان با میلاد حضرت امام محمدباقر(ع) در تهران برگزار می‌شود.

همراه با این مراسم اولین جشنواره مطبوعات سینمایی کشورنیز با معرفی و اعلام برترین‌ها و برگزیدگان سی سال مطبوعات سینمایی ایران برپا می‌شود. برنامه شب منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران همان برنامه سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی است که به مثابه بزرگترین وجدی‌ترین گردهمایی فعالان این حوزه و خانواده منتقدان و نویسندگان عرصه سینما و تلویزیون به صورت سالانه برگزار می‌شود.

امسال همزمان با این مراسم به ابتکارانجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای نخستین بار جشنواره مطبوعات سینمایی نیز طراحی و پیش‌بینی شده که سی سال تلاش، خلاقیت و تولیدات مطبوعات سینمایی در زمینه‌های مختلف ارزیابی و نتایج آن در مراسم معرفی می‌شود.

دهها برنامه از قبیل قدردانی از برگزیدگان جشنواره فیلم فجر، قدردانی و تجلیل ازحامیان حوزه فعالیت منتقدان و نویسندگان، معرفی برترین نویسندگان و منتقدان سینمایی سی سال مطبوعات ایران و تبیین تحلیلی جایگاه نقد درسینمای ایران برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

شب منتقدان 28 دی‌ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.



