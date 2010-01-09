به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نادر برهانی‌مرند، رحمان سیفی‌آزاد و محمد خزاعی 79 تئاتر تلویزیونی و 106 نمایش رادیویی حاضر در بخش تله‌تئاتر و نمایش‌های رادیویی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر را مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهند.



همچنین 9 ورک‌شاپ آموزشی و تخصصی تئاتر شامل ورک‌شاپ‌های "کارگردانی"، "تئاتر مدرن در جهان"، "ماسک شخصیت"، "مستر کلاس دلقک"، "هنر ویدئو تهران- مستند‌سازی تئاتر- نمایش فضای شهری"، "مدیریت تئاتر"، "بازاریابی تئاتر"، "افسانه‌های معاصر"، "افسانه‌های زمین" و "نور و تئاتر خیال پردازانه" در ایام جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر برگزار خواهند شد.



یاسر خاسب نیز با نمایش "گل" در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده می‌کند. این نمایش داستان انسانی است که تصمیم می‌گیرد چیزی خلق کند اما این خلق تازه زندگی خود او را تغییر می‌دهد. خاسب پیش از این نمایش "گل" را در سیاتل آمریکا نیز به صحنه برده بود. علی اصغری‌ قاجاری نیز بازیگر دیگر نمایش "گل" است.



بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری حسین پارسایی از 2 تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

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