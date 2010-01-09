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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

ریاضی:

نصب برچسب قیمت کالا در واحدهای صنفی سمنان اجباری است

نصب برچسب قیمت کالا در واحدهای صنفی سمنان اجباری است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: نصب برچسب قیمت کالا برای جلوگیری از گران‌فروشی در واحدهای صنفی استان اجباری است.

مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: همه واحدهای صنفی و غیرصنفی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی موظف به نصب برچسب قیمت کالا یا نصب تابلوی نرخ در محل کسب هستند.

وی با بیان اینکه نصب برچسب قیمت کالا، خود نوعی شفاف‌سازی در تعیین قیمت و عرضه کالا و خدمات است، گفت: بر این اساس درج نکردن قیمت کالا خود می‌تواند مقدمه‌ای برای گران‌فروشی باشد.

ریاضی افزود: نصب برچسب قیمت کالا ضمن شفاف‌سازی قیمت کالا و خدمت برای مشتریان، وقوع تخلف گران‌فروشی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یاد آور شد: مردم می‌توانند برای معرفی واحدهای صنفی متخلف با شماره تلفن‌های3334290 و 3334248 ارتباط و یا از سامانه پیامک 30009651 اقدام کنند.

کد مطلب 1013672

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