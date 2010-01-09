نگران غیبت بازیکنان اصلی نیستم / از احمدزاده مشورت می گیرم

فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش برابر مقاومت سپاسی در هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت: این بازی اول است که من روی نیمکت ملوان به عنوان سرمربی می نشینم. این بازی برای ملوان به هیچ عنوان آسان نیست چرا که مقابل یک تیم خوب و فیزیکی می ایستیم که مانند ما شاخصه اصلی‌اش جوانی است.

وی از آمادگی تیمش برای رویارویی با مقاومت سپاسی شیراز یادکرد و گفت: برای این بازی تدابیر لازم را اندیشیده‌ایم و امیدواریم با بهره گیری از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران به نتیجه مورد نظر خود دست یابیم. هدف ما پیروزی برابر مقاومت است و می دانیم با سختکوشی و تلاش بیشتر می توانیم به این هدف دست یافته و جایگاه خود را در جدول رده بندی لیگ برتر مستحکم کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در ادامه با اشاره به غیبت بابک پورغلامی، محمد رستمی و پژمان نوری در دیدار برابر مقاومت سپاسی شیراز گفت: این سه بازیکن را به علت محرومیت در اختیار نخواهیم داشت، با این حال نفرات شایسته‌ای در تیم ملوان هستند که می توانند به خوبی جای این بازیکنان را پر کنند. من از این بابت هیچ نگرانی ندارم، چرا که به بازیکنانم اعتماد دارم.

پورغلامی در خصوص حضور مهرداد اولادی در تمرینات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: اولادی از امروز (شنبه) به تمرینات تیم ملوان خواهد آمد و تا دو هفته دیگر در ترکیب تیم قرار می گیرد.

"آیا به عنوان سرمربی ملوان از راهنمایی و مشورت‌های محمد احمدزاده نیز استفاده می کنید؟"، پورغلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر نیز گفت: اگر لازم باشد از راهنمایی‌های احمدزاده استفاده خواهم کرد. احمدزاده سرمربی و بازیکن ملوان بوده و اگر ما از او راهنمایی بخواهیم می دانم که دریغ نمی کند. تیم ملوان برای امثال احمدزاده است و ما امروز فقط این امانت را در اختیار داریم.