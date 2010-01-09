11 میلی ثانیه تا اوتیسم/ شیوه ای جدید برای تشخیص اوتیسم در کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی بیماری اوتیسم همیشه از مشکلات بزرگ پزشکان بوده است زیرا این بیماری معمولا بسیار دیرتر از زمانی که درمان موثر قابل اجرا باشد، شناسایی می شود. اما اکنون محققان بر این باورند با استفاده از اسکن امواج مغزی موفق به کشف شیوه ای بالقوه برای ردیابی این اختلال در دوران نوزادی شده اند.

به گفته آنها کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به کودکان سالم امواج صوتی را با تاخیر 11 میلی ثانیه ای دریافت می کنند. تیموتی رابرتز از بیمارستان کودکان فیلادلفیا که این تحقیقات را انجام داده معتقد است اسکن مغزی می تواند اولین ابزار استاندارد برای شناسایی اوتیسم به شمار رود.

آزمایشهای وی نشان می دهد تاخیر دریافت صوت در کودکان 10 ساله مبتلا به اوتیسم قابل ردیابی است و در صورتی که بتوان اثبات کرد این تاخیر گیرایی در کودکان کم سن تر نیز وجود دارد می توان از آن به عنوان شیوه ای گسترده برای تشخیص اوتیسم استفاده کرد.

تخمینها نشان می دهد در حدود یک کودک از هر 100 کودک پنج تا 9 ساله به اوتیسم مبتلا هستند. به بیانی دیگر کشور انگلستان به تنهایی در حدود 500 هزار اوتیسمی دارد.

محققان با استفاده از اسکنر MEG که می تواند میدانهای مغناطیسی مغز را نمایان سازد، موفق به تشخیص 11 میلی ثانیه تاخیر در گیرایی صداها که اکنون نشانه ای قابل توجه در ابتلا به این بیماری به شمار می رود، شده اند. با کمک کلاهی ویژه که سر کودک را به کلی پوشش می دهد محققان یکسری از آواهای پشت سر هم و کوتاه را پخش کرده و بازخورد و پاسخ مغز کودک را در برابر هر یک از این آواها به ثبت رساندند.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج نشان داد کودکان مبتلا به اوتیسم در پاسخهای مغزی نسبت به آواها از تاخیری 11 میلی ثانیه ای برخوردارند که این مدت زمان تاخیر در میان تمامی مبتلایان مشابه گزارش شده است. به گفته محققان شاید بتوان از این شیوه اسکن برای شناسایی بیماری در میان نوزادان نیز استفاده کرد.