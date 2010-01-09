پاسخ به سؤالات قرآنی در برنامه "مصباح" رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، از مباحث این برنامه می توان به علت خلق شیطان، خیرات برای اموات، تفاوت تصدیق شیعی و سنی، انسان قبل از خلقت، خودکشی، صلیب و حضرت عیسی (ع) ، تحریف ناپذیری قرآن و ارواح از مباحثی هستند که در این برنامه طرح و پاسخهای مناسب برای آنها ارائه می شوند .

در این برنامه دکتر مجید معارف به عنوان کارشناس ثابت حضور دارد.

برنامه "مصباح" کاری از گروه قرآن و اندیشه است که روزهای یکشنبه ساعت 20 تا 21 پخش می‌شود.

مصباح عنوان برنامه شبانگاهی رادیو قرآن است که از شنبه تا چهارشنبه تهیه، تولید و هر شب با موضوعی متفاوت پخش می شود.