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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

پاسخ به سؤالات قرآنی در برنامه "مصباح" رادیو قرآن

پاسخ به سؤالات قرآنی در برنامه "مصباح" رادیو قرآن

سؤالات قرآنی مخاطبان رادیو قرآن در برنامه "مصباح" روزهای یکشنبه پاسخ داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از مباحث این برنامه می توان به علت خلق شیطان، خیرات برای اموات، تفاوت تصدیق شیعی و سنی، انسان قبل از خلقت، خودکشی، صلیب و حضرت عیسی (ع) ، تحریف ناپذیری قرآن و ارواح از مباحثی هستند که در این برنامه طرح و پاسخهای مناسب برای آنها ارائه می شوند .

در این برنامه دکتر مجید معارف به عنوان کارشناس ثابت حضور دارد.

برنامه "مصباح" کاری از گروه قرآن و اندیشه است که روزهای یکشنبه ساعت 20 تا 21  پخش می‌شود.

مصباح عنوان برنامه شبانگاهی رادیو قرآن است که از شنبه تا چهارشنبه تهیه، تولید و هر شب با موضوعی متفاوت پخش می شود.

 

کد مطلب 1013683

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