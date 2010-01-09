مارادونا شبکه تلویزیونی شخصی راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت On & Off Holdings در نظر دارد شبکه اختصاصی دیه گو مارادونا را راه اندازی کند اما جزئیات بیشتری در این خصوص و اینکه این شبکه چه زمانی و کجا کار خود را آغاز خواهد کرد، به میان نیامده است.

راه اندازی این شبکه توسط مارادونا چندان عجیب به نظر نمی رسد. او در سال 2005 در برنامه ای شرکت کرد تحت عنوان "شب شماره 10" که بازدیدکنندگان بسیاری داشت.

مارادونا راه دشواری را به همراه تیم ملی آرژانتین برای صعود به رقابت های جام جهانی 2010 داشت و از این بابت بسیار مورد انتقاد واقع شد.