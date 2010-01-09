فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود : منشور ملی ما یعنی قانون اساسی دو تکلیف را برای نمایندگان تعیین کرده است و ما نیز قسم جلاله یاد کرده ایم که به هردو این وظایف عمل کنیم ، اما گویی برای عمده نمایندگان قانون گذاری مهمتر از نظارت است، در حالیکه این دو تکلیف هم تراز بوده و یکی بر دیگری پیشی ندارد.



وی اوضاع نظارت بر اجرای قوانین را نا مناسب دانست و گفت: برای تقویت بعد نظارتی مجلس باید آسیب شناسی جدی صورت بگیرد زیرا کشوری با این امکانات و تواناییها نباید در این رتبه جهانی باشد و در حقیقت این ضعف ناشی از نا کافی بودن قوانین نیست بلکه نظارت اعمالی از سوی متولیانش نا کارآمد است.



عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه همه باید به قانون تمکین کنند، گفت: اگر قوانین با آن شکلی که به تصویب رسیده مورد توجه قرار گرفته و همه خود را مکلف به اجرای آن ببینند، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می شود، ولی اغلب قانون را به شکلی که دلمان می خواهد تفسیر کرده و آن را به اجرا می گذاریم.



وی تعدد دستگاه های نظارتی را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این تعدد یک مرکز هماهنگ کننده نیاز دارد که البته اگر این وظیفه به عهده مجلس باشد کارآمد تر خواهد بود زیرا مجلس یک نهاد کاملا مردمی و مستقل است که می تواند به نظارت معنی قابل قبولی را بدهد.



موسوی افزود:هم اکنون نیز ارتباطات میان کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تنگاتنگ بوده و چنانچه گزارشی از سوی این نهادها به این کمیسیون واصل شود سریعا در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مربوطه انجام می شود.

