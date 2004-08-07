اسرائيل بشكه باروت سلاح هاي كشتارجعي و منادي هرج و مرج و تله هاي مرگ است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر، تظاهرات مسالمت آميز از مقر وزارت جنگ اسرائيل در تل آويو تا سفارت ژاپن ادامه يافت كه همزمان با سالروز بمباران اتمي شهر هيروشيما وناكازاكي اين كشوراز سوي آمريكا در 59 سال پيش صورت گرفت تظاهرات درمقابل سفارت آمريكا پايان يافت.

اين گروه سازمان دهنده اين تظاهرات در بيانيه تصريح كرد: اسرائيل يعني بشكه اي باروت از سلاح هاي كشتار جمعي كه زرادخانه اش صدها بمب هسته اي ، هيدروژني و سلاح بيولوژيك دارد.



اين گروه در بيانيه خود تاكيد كرد اين سلاح هاي كشتار جمعي نه تنها ضامن امنيت براي اسرائيل نيست بلكه بر عكس به هرج و مرج و آشوب و نصب تله هاي مرگ دعوت مي كند.



اين گروه تاكيد كرد مسابقه تسليحاتي هسته اي درخاورميانه را اسرائيل آغاز كرد و بايد گام اول را براي آزادي اسرائيلي ها و تمام منطقه از سلاح هاي كشتار جمعي بردارد.



اين گروه از رژيم صهيونيستي خواست معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كرده و اجازه بازرسي از تاسيسات هسته اي خود را به آژانس بين المللي انرژي اتمي بدهد و نيروگاه ديمونا را به روي بازرسان بين المللي بگشايد و با آژانس براي خاورميانه عاري از سلاح هاي كشتار جمعي همكاري كند.



