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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

با حضور وزیر کشور؛

مراسم معارفه استاندار ایلام برگزار شد

مراسم معارفه استاندار ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مراسم معارفه استاندار جدید ایلام با حضور وزیر کشور در محل استانداری ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی که روز یکشنبه هفته گذشته به عنوان استاندار ایلام معرفی شده بود، صبح شنبه با حضور نجار وزیر کشور و مسئولان استانی به طور رسمی در محل استانداری ایلام به عنوان استاندار جدید ایلام معرفی شد.

این معارفه در حالی صورت گرفت که استان ایلام نزدیک به سه ماه از داشتن استاندار بی بهره بود و با سرپرستی اداره می شد.

در این مراسم مجتبی اعلایی که در آغاز به کار دولت نهم، مدتی سمت رئیس تشریفات ریاست جمهوری را برعهده داشت به عنوان استاندار جدید ایلام معرفی شد.

وی مدتی نیز با حکم شیخ الاسلام مسئول دفتر سابق رئیس جمهور، به عنوان معاون پیگیریهای دفتر رئیس جمهور انتخاب شده بود.

اعلایی همچنین پیش از آن در سمتهای مدیر کل روابط عمومی سازمان صداو سیما، مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران مشغول به کار بوده است.

پیش از این سیدمحمد غروی استاندار ایلام بود.

استان ایلام از استانهای مرزی غرب کشور با 550 هزار نفر جمعیت به مرکزیت شهر ایلام است.

کد مطلب 1013690

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