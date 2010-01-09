کنسرت ارکستر مجلسی جوانان در تالار وحدت

رهبر این ارکستر با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما در این کنسرت قطعاتی چون"دیورتی منتو" از موتسارت، "کنسرتو آلتو" از کارل آشتامینس و "سرنات" ساخته آنتوان دورژاک را اجرا خواهیم کرد.

بهروز وحیدی آذر در ادامه افزود: ارکستر مجلسی جوانان از 5 گروه سازی ویلن 1 و 2، ویلون آلتو، ویلنسل و کنترباس تشکیل شده است که یک پیانو نیز در کنار این سازها قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فرهاد شاکرین نیز به عنوان تکنواز ویلن آلتو ارکستر مجلسی جوانان را همراهی خواهد کرد.

وی همچنین ضمن گلایه از برخی مشکلات مربوط به ادامه فعالیت های موسیقایی در داخل ایران تصریح کرد: متاسفانه موسیقی در جامعه ما بسیار مظلوم واقع شده و مانند کشورهای فقیر چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اقتصادی با موسیقی برخورد می شود.

وحیدی آذر افزود: در جایی که گروه های موسیقی نمی توانند هزینه های اولیه خود را تامین کنند چرا برای مثال شهرداری 12 درصد از درآمدهای کنسرت ها را به عنوان عوارض دریافت می کند. این در حالی است که حمایت از فعالیت های های فرهنگی وظیفه شهرداری است.