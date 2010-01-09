مسئولان سیاسی باید در روابط خود به اصول اخلاقی پایبند باشند

پروفسور مایکل والزر از فیلسوفان سیاسی معاصر و استاد بازنشسته مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون است. حوزه مطالعاتی والزر حوزه‌های وسیع و گسترده‌ای هستند که از جمله می‌توان به نظریه جنگهای عادلانه و ناعادلانه، ملی‌گرایی، مطالعات قومی، عدالت اقتصادی، نقد اجتماعی، رادیکالیسم، تساهل و تعهدات سیاسی اشاره کرد.

والزر معتقد است که نظریه سیاسی می‌باید در سنن و فرهنگ جوامع خاص ریشه داشته باشد و با آنچه که انتزاعی‌‌گری مفرط و گزاف فلسفه‌های سیاسی می‌نامد، به سختی مخالف است. مهمترین دستاورد فکری او، احیای نظریه جنگ عادلانه است که در آن بر اهمیت رعایت اخلاق طی جنگ پای می‌فشارد.

در اخلاق سیاسی دو حوزه داخلی و خارجی متصور است

مایکل والزر در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد مهمترین پرسش و موضوع مطرح در نسبت میان حوزه‌های اخلاق و سیاست، اظهار داشت: به نظر من پرسش را باید اینگونه مطرح کرد که مهمترین مسئله در اخلاق سیاسی چیست و یا به صورت دقیقتر الزامات و تعهدات اخلاقی برای رهبران سیاسی چه چیزهایی هستند. البته این پرسش به همه فعالان سیاسی تعمیم می‌یابد ولی من در اینجا به رهبران سیاسی توجه دارم.

وی افزود: این الزامات و تعهدات اخلاقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. تعهدات و الزامات اول در ارتباط با مردم است. به عبارت دیگر رهبران سیاسی باید رفاه را ارتقا ببخشند، آزادی مردمانشان را افزایش دهند و به "خواسته‌های عمومی" آنها احترام بگذارند. این موارد در فرایندهای باز سیاسی تصریح شده است. ظلم، استبداد، بازداشتهای خودسرانه از موارد نقض اخلاق سیاسی هستند.

رهبران باید به اصول اخلاقی در روابط خارجی خود پایبند باشند

وی در ادامه افزود: گروه و دسته دوم تعهدات، مربوط به تعهدات و الزاماتی است که رهبران سیاسی نسبت به محیط خارجی خود دارند. این تعهدات نسبت به روابط خارجی به طور عام و در جنگ به طور خاص وجود دارند. کمک به کاستن از میزان فقر فزاینده، ممانعت از کشتار مردم بی‌دفاع و بی گناه، احترام به تفاوتهای فرهنگی و ملی و پرهیز از کشتن مردم غیر نظامی در زمان جنگ از جمله موضوعاتی هستند که رهبران سیاسی می‌توانند در روابط خارجی خود دنبال کنند.

وی تصریح کرد: گاهی این طور اندیشیده می‌شود که این تعهدات و الزامات در تعارض با الزامات زندگی سیاسی قرار دارد. ما باید به جای این طرز تفکر، این نگرش را پیگیری کنیم و نهادینه سازیم تا این اولویتها (اولویتهای اخلاقی) در صدر تعهدات و الزامات سیاسی رهبران سیاسی قرار گیرد. در واقع این گونه اندیشده شود که توجه به این مؤلفه‌ها و اولویتها لازمه "سیاست مطلوب و نجیب" است. البته من متوجه این مسئله هستم که در این خصوص مخالفتهایی بوجود می‌آید، ولی تصور می‌کنم این مخالفتها و منازعات اندک هستند. باید توجه داشت در اغلب موارد وجود مخالفت در مقابل عذرخواهی از ارتکاب اشتباه بهتر است.

اخلاق کانتی و فایده‌گرا در حوزه عمومی و فردی قابل تفکیک نیستند

والزر در پاسخ به این سؤال که برخی اخلاق کانتی را قابل اعمال در حوزه فردی می‌دانند و اخلاق فایده‌گرا را در حوزه عمومی وگفت: در مطالعات و پژوهشهای فلسفی، اخلاق کانتی و اخلاق فایده‌گرایی ممکن است به صورت "محض" و ناب وجود داشته باشد. در این صورت این تقسیم بندی و این نظر ممکن است مفهوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اما در جهان واقعی، چه در دنیای افراد و چه در امور سیاسی این دو اخلاق برشمرده شده به صورت مجزا و محض وجود ندارند. به عبارت دیگر این دو حوزه، در دنیای واقعی به صورت ترکیبی قابل مشاهده هستند.

والزر خاطر نشان کرد: این ترکیب و تلفیق میان اخلاق کانتی و اخلاق فایده‌گرا در زندگی روزمره نیز اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال در زندگی روزمره، من بر اساس اخلاق کانتی نباید دروغ بگویم ولی گاهی نتایج و عواقب گفتن حرف درست مهیب و خطرناک است، در این حالت که ما آنرا دروغ "سفید" می‌نامیم، دروغ مجاز می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: نه "کمال" کانتی و نه "واقع‌گرایی" فایده‌گرا به تنهایی مفید و مناسب برای حوزه سیاست و زندگی فردی نیستند.