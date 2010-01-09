اعتراف اردن به همکاری با آمریکا در جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ناصر الجوده روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در واشنگتن اعتراف کرد که امان در جنگ افغانستان مشارکت داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اردن در مبارزه با تروریسم در افغانستان مشارکت داشته و تصمیم دارد عملیات خود را در این کشور توسعه دهد.

ناصر الجوده با بیان اینکه اردن حضور خود را در افغانستان گسترش خواهد داد گفت: هدف اردن تنها کمک رسانی به افغان ها و کشور افغانستان نبود بلکه ما به دنبال مبارزه با تروریسم بودیم.

گفتنی است مشارکت اردن در جنگ افغانستان پس از آن فاش شد که هفته پیش یک پایگاه آمریکایی در افغانستان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله هفت مامور سی.آی.ای و "شریف بن زید" دستیار اردنی آنها که یک افسر ارشد اطلاعاتی و عضو خاندان سلطنتی بود، کشته شدند.