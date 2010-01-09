رئیس قوه قضائیه خواستار ارتقای روابط قضائی با بحرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیفه بن احمد خلیفه الظهرانی رئیس مجلس بحرین و هیئت همراه که به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی به ایران سفر کرده صبح امروز شنبه با آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به مشترکات فراوان خواستار ارتقای روابط سیاسی، فرهنگی و قضائی دو کشور شد و گفت : با توجه به صف آراییهای موجود در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی از سوی استکبار جهانی لازم است کشورهای مسلمان با توجه به امکانات وسیعی که در جهان اسلام دارند تلاش بیشتری را در این خصوص معطوف دارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود استعدادهای فراوانی که در زمینه تبادل مسائل حقوقی و قضائی وجود دارد این قبیل دیدارها را موجب گسترش روابط دانست و اظهار داشت: به نظر می رسد توافقنامه معاضدت قضایی که از سال 1384 پیشنهاد شده مقدمه خوبی برای گسترش روابط حقوقی و قضائی فی مابین دو کشور باشد که لازم است سریعتر مسیر قانونی و حقوقی خود را در مجالس دو کشور طی کند و به تصویب نهایی برسد.

وی در این دیدار پیشنهادات حقوقی و قضایی در مسیر ارتقای روابط مطرح نمود و اظهار داشت: مناسب است کشورهای اسلامی در جهت بسط وگسترش روابط خود بررسی تطبیقی سیستمهای قضایی فی مابین را نیز دردستور کار قرار داده و در موضوعات مختلف این قبیل مطالعات را گسترش دهند و فلسفه مهم حقوق اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

همچنین در این دیدار رئیس مجلس بحرین با تشکر از رئیس قوه قضائیه برای انجام این دیدار اظهار داشت: میان ایران و بحرین روابط بسیار خوبی وجود دارد و با روابط تاریخی و ریشه دار بین دو کشور لازم است دو کشور با بسط همکاریهای دوجانبه خود مانع از هرگونه دخالت دشمن به پیکره جهان اسلام شویم.

رئیس مجلس بحرین همچنین با اشاره به دیدارهای خود با مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، این سفر را منحصر به گسترش روابط پارلمانی ندانست و گفت: روابط دو کشور در سطوح مختلف باید گسترش یابد و امیدوارم این دیدارها گسترش روابط حقوقی و قضائی نیز به دنبال داشته باشد و قول می دهم به محض بازگشت موضوع معاضدت قضائی را پیگیری نموده و به محض وصول آن را در مجلس مورد تصویب قرار دهیم.