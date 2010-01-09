اعضای جدید هیئت مدیره مپنا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سیصدمین جلسه هیئت مدیره شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)، عباس علی آبادی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، حمید زرگرپور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، موسی رفان به عنوان عضو هیئت مدیره و مسعود گشته و محمود جنتیان، به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

عباس علی‌آبادی فارغ ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاههای صنعتی شریف و تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای احتراق داخلی (توربین‌های گازی) در دانشگاههای مختلف کشور است.

وی که پیش از این به عنوان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مشغول به کار بوده، سوابقی همچون فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت‌ عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تدریس و پژوهش در دانشگاههای فنی و موسسات علمی متعدد را در پرونده خود ثبت کرده است.