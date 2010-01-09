فردا برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه می شود نه لایحه بودجه 89

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان ارائه برنامه پنجم توسعه، اظهارداشت: فردا قرار است برنامه پنجساله پنجم توسعه به مجلس ارائه شود نه لایحه بودجه 89.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیئت دولت فردا یکشنبه برای ارائه برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مجلس حضور می یابد.

به گزارش مهر، این درحالی است که پیش از این ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهور به مهر گفته بود که فردا یکشنبه قرار است لایحه بودجه 89 به مجلس تقدیم شود.