  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

میرتاج الدینی به مهر خبر داد:

فردا برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه می شود نه لایحه بودجه 89

فردا برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه می شود نه لایحه بودجه 89

معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که فردا برنامه پنج ساله پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان ارائه برنامه پنجم توسعه، اظهارداشت: فردا قرار است برنامه پنجساله پنجم توسعه به مجلس ارائه شود نه لایحه بودجه 89.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور به همراه جمعی از اعضای هیئت دولت فردا یکشنبه برای ارائه برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مجلس حضور می یابد.

به گزارش مهر، این درحالی است که پیش از این ایرج ندیمی مشاورمعاون پارلمانی رئیس جمهور به مهر گفته بود که فردا یکشنبه قرار است لایحه بودجه 89 به مجلس تقدیم شود.

کد مطلب 1013729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها