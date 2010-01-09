افزایش مدت ماموریت تلسکوپ چاندرا تا سه سال دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، طول عمر و مدت زمان ماموریت تلسکوپ پرتو ایکس فضایی چاندار پس از یک دهه اسکن و مشاهده جهان هستی توسط سازمان فضایی آمریکا سه سال دیگر افزایش پیدا کرد.

سازمان ناسا ماموریت 10 ساله تلسکوپ چاندرا را رسما و با توسعه دادن قرارداد علمی آن تا 172 میلیون دلار بودجه ای که ماموریت چاندرا را تا سال 2013 پوشش خواهد داد به مدت سه سال افزایش داد.

تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا در ابتدا به منظور اجرای ماموریتی پنج ساله ساخته شد که در سال 2004 پنج سال دیگر به مدت زمان این ماموریت افزوده شد. این تلسکوپ در سال 1999 با کمک شاتل کلمبیا به فضا پرتاب شد. به دلیل اینکه چاندرا تلسکوپ خود را بر روی نشانه های پرتو ایکس در فضا متمرکز کرده است ابزاری ارزشمند و حیاتی برای درک درست ساختار جهان و نحوه تکامل آن به شمار می رود که بدون آن اخترشناسان تنها قادر به مشاهده بخشی از تصاویر جهان بودند.

بر اساس گزارش تلگراف، با توجه به افزایش طول مدت ماموریت از جانب ناسا، این سازمان احتمال دو افزایش طول ماموریت دیگر برای این تلسکوپ را نیز دور از ذهن نمی داند که هر یک به احتمال قوی سه سال خواهند بود. در واقع در صورت اجرا شدن این سه برنامه ماموریت علمی چاندرا تا سال 2018 ادامه پیدا کرده و هزینه ماموریت چاندرا را به 913 میلیون دلار خواهد رساند.