قرارداد نهایی همکاری بندری بین ایران و آلمان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید ملاح زاده مدیرعامل تایدواتر خاورمیانه با اعلام خبر فوق در خصوص جزئیات آن گفت: قرارداد منعقد شده بین شرکت تایدواتر به نمایندگی از کشور ایران و شرکت HPC به نمایندگی از کشور آلمان در راستای عملیاتی کردن تفاهم‌نامه بلند مدت شرکت تایدواتر با سازمان بنادر و دریانوردی برای اپراتوری بندر شهید رجایی است.

وی افزود: از سوی دیگر، این قرارداد با توجه به فاز دوم توسعه بندر شهید رجایی و نیاز این بندر به ارایه خدمات مطلوب‌تر به امضا رسیده است.

ملاح‌زاده با اشاره به نامحدود بودن زمان همکاری بین دو کشور ایران و آلمان در بند شهید رجایی، خاطرنشان کرد: اساس این قرارداد به همکاری مشترک دو کشور در مدیریت راهبردی ترمینال‌‌های کانتینری بند شهید رجایی مربوط می شود.

وی ادامه داد: براساس قرارداد فوق، قرار است کارشناسان آلمانی بندر هامبورگ در حوزه های فنی و مهندسی، بازاریابی، ایمنی، تکنولوژی اطلاعات (IT) و مدیریت عملیات در بندر شهید رجایی فعال شوند.

مدیرعامل شرکت تایدواتر با تاکید بر اینکه در فاز اول همکاریها، استفاده از خدمات مشاوره‌ای طرف آلمانی مد نظر قرار دارد، در ادامه تصریح کرد: با توجه به اتمام قرارداد همکاری با شرکت OPM در بندر شهید رجایی، در نتیجه آلمانی‌ها جایگزین این شرکت سنگاپوری خواهند شد.

وی از تهیه برنامه راهبردی و تجاری بندر شهید رجایی با همکاری کشور بندر هامبورگ آلمان خبر داد و گفت: بهبود سیستم عملیات ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی، آموزش پرسنل ترمینال، ارایه مطلوب خدمات بندری، تلاش برای ارتقای رتبه بندر شهید رجایی از رتبه شصتم فعلی در جهان و ورود به عرصه های جدید خدمات بندری در منطقه و جهان از عمده اهداف این قرارداد است.

ملاح زاده تاکید کرد: ‌قرارداد فوق در سالهای آینده، بنادر عسلویه و امیرآباد و ... را نیز در بر خواهد گرفت.