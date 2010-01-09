به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح این نگارخانه با گشایش نمایشگاه گروهی عکس با عنوان "دیگری" همراه بود که آثار 18 هنرمند را در آن ارائه شده است.

در این مراسم، آیدین آغداشلو در سخنانی راه‌اندازی نگارخانه محسن که به یاد محسن‌ رسولوف نام گذاری شده را اتفاقی مهم و مبارک ارزیابی نمود : گالری‌داری در ایران شغل فرهنگی جوانی ست . نخستین نگارخانه در ایران در سال 1328 توسط استاد جوادی پور تاسیس شد و از آن روز نگارخانه با فراز و فرود کاری قریب به 60 سال است فعالند .

وی افزود: گالری داری با توجه به خصوصیات جامعه ما کاری بسیار دشوار و سخت است و برای نائل آمدن به یک گالری ممتاز به تعاملات گوناگونی نه تنها در عرصه هنر بلکه سیاست ، اجتماع ، اقتصاد حتی بازارهای جهانی دست یازید. نباید از این راه سخت هراس داشت.

آغداشلو در ادامه بیان کرد: دوره آن گذشته که نقاش اثرش را چون صلیبی بر دوش کشد و برای ارایه آن به بالای کوه رود . نگارخانه ها باید باشند و با ارایه یک خدمت فرهنگی والا به تعمیق و گسترش هنر یاری رسانند .

آیدین آغداشلو با اشاره به تاسیس نگارخانه محسن گفت : اینگونه نام "محسن عزیز" می ماند و از این پس در ذهن و خاطره اهالی هنر مانا می ماند.

نمایشگاه عکس "دیگری" که به عنوان نخستین نمایشگاه در نگارخانه محسن دایر شده است آثار 18 هنرمند را به معرض تماشا گذاشته شده است که تا 30 دی دایر است.

در این نمایشگاه آثار ژینوس تقی زاده، بهرنگ صمد زادگان، سمیرا علیخان زاده، سمیرا اسکندرفر، نیما اسماعیل پور، نیکو ترخانی، سهراب مصطفوی کاشانی، بهنام کامرانی، کتایون کرمی، باربد گلشیری، فرید امیر علی قاسمی، با بک کاظمی، کاوه کاتب سمرقندی، احمد ذوالفقاریان، ملودی حسین زاده ، حامد صحیحی ، بهروز راعی و موسیقی جعفری ارایه شده است و علاقمندان می توانند همه روزه از آنها دیدن کنند.

نگارخانه محسن در خیابان ظفر( وحید دستگردی )، خیابان ناجی، خیابان فروزان، بلوار مینای شرقی، شماره 42 واقع است.