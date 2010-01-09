نگاه علمی به قیام عاشورا از مهمترین مبانی توسعه و تعالی تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا عاشوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: خرافه ‌زدایی از واقعه کم‌ نظیر عاشورا و بررسی انسان ‌شناختی و جامعه شناختی آن حرکت عظیم، می‌تواند برای آحاد جوامع بشری، سازنده و تعیین‌کننده باشد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: بی‌شک مهمترین دستاورد نگاه پژوهشی و علمی به واقعه عاشورا، تبیین دقیق مکانیسم ایجاد ظالم و مظلوم در جامعه اسلامی است.

عاشوری با بیان اینکه علت یابی اتفاقات عاشورا می تواند چارچوبی باشد که زندگی و بالندگی جامعه اسلامی را برای همیشه ضمانت کند، افزود: تحصیل این مهم تنها به مدد پژوهش در پیرامون عاشورا امکان پذیر است.

معاون فرهنگی وزارت علوم تصریح کرد: جایگاه علم و تحقیق و پژوهش باید به منصفانه ‌ترین و بی‌طرفانه‌ترین وجه ممکن در حوزه مطالعات عاشورایی محفوظ بماند تا در نهایت از این مطالعات و تأملات، برنامه‌ای علمی و عملی برای انسان عصر ما استخراج و اجرای درست و دقیق آن به هر شکل ممکن ضمانت شود.

عاشوری خاطرنشان کرد: ضمن پرهیز از سفارش ‌محوری، در این کنگره بزرگ باید تلاش شود تا بر مبنای قیام عاشورا چارچوب‌هایی محکم برای سازندگی جامعه اسلامی تدارک دیده شود و در این راه، توصیه‌های دلسوزانه و عالمانه رهبر معظم انقلاب نیز همواره مدنظر قرار گیرد.

وی در پیامی به چهارمین کنگره عاشوراپژوهی افزود: این کنگره، پرچمی را برافراشته است که بنا دارد تمام لشکریان علم و دانش و ایمان را زیر لوای خود گردآورده و آنان را در مسیر فتح قلل باشکوه اسلام و انسانیت به پیش روی فراخواند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: هیچ مانع و رادعی، اسباب خستگی و نومیدی سیاستگذاران کنگره را فراهم نکند و هیچ دلیلی، موجب کمرنگ شدن نگاه علمی و پژوهشی به واقعه عاشورا نشود.

چهارمین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی با محوریت عاشورا، عدالت و پیشرفت، هشتم بهمن ماه از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.