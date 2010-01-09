30 هزار تن تایر رادیال به تولید لاستیک کشور اضافه می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین کمیلی پیش از ظهر شنبه در بازدید استاندار خراسان جنوبی از کارخانه کویر تایر با بیان اینکه اجرای طرح توسعه در این کارخانه دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت قطعی است، اظهار داشت: استمرار حیات اقتصادی کویر تایر در گرو اجرای طرح توسعه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 درصد نیاز تایر کشور سالانه از طریق واردات تأمین می‌شود، گفت: حداقل مقیاس اقتصادی صنعت تایر ظرفیت‌های بالاتر از 60 هزار تن در سال است که کویر تایر به رغم ظرفیت‌های مثبت و کارنامه درخشانی که دارد در صورت عدم تحقق طرح توسعه در دو سال آتی به یک شرکت کاملاً زیان‌ده تبدیل می‌ شود و استمرار حیات اقتصادی آن در گرو اجرای طرح توسعه است.

مدیر کارخانه کویر تایر بیرجند با بیان اینکه اجرای طرح توسعه این شرکت در چهار سال گذشته جزو اولویت‌های اول از طرح‌های اقتصادی استان بوده است، افزود: این طرح در سفر اول و دوم رئیس جمهور و وزیران صنایع وقت نیز از سوی مسئولان استان مطرح و پیگیری شده است.

به گفته وی در سال‌های 84 تا 86 ظرفیت‌های سرمایه‌ گذاری بسیار مناسب ‌تری در کشور بود که این ظرفیت‌های طلایی به سادگی از دست رفت.

کمیلی اظهار امیدواری کرد که با حمایت‌های استاندار و سایر مسئولان استان در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه این کارخانه باشیم.

استاندار خراسان جنوبی نیز خاطرنشان کرد: ما تهیه و تدوین اسناد توسعه شهرستان‌ها را به طور جد با دقت و کار کارشناسی آغاز و تاکید کرده‌ ایم از ظرفیت نیروهای متخصص، دانشگاهیان، نخبگان، محققان و اساتید دانشگاه‌های استان به خاطر کیفیت و اطمینان بیشتر استفاده شود.

قهرمان رشید اسناد توسعه شهرستان‌ها را نقشه راهی برای توسعه متوازن و همه جانبه هر شهرستان و مبنای تنظیم سند توسعه استان خواند و افزود: ما در اسناد توسعه، وضعیت فعلی را مشخص می ‌کنیم که در چه شرایطی هستیم و چه مزیت‌ها و مشکلاتی داریم و چه پیشنهاداتی است و چه تصمیماتی باید گرفته شود که برای آینده کار بسیار مهمی است و تلاش می‌ کنیم تا پایان سال اسناد توسعه شهرستان‌ها را آماده کنیم.

وی گفت: کویر تایر یکی از منابع جدی و مطرح استان است و طرح توسعه آن یک ضرورت است که باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.

رشید اشتغال هزار و 200 نفر در این مجموعه را مهم برشمرد و تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه علاوه بر توسعه کمی و کیفی این مجموعه و استفاده از تکنولوژی روز، نیروی انسانی آن به یک هزار و 900 نفر می ‌رسد.