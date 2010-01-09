احداث بوستانهای محله ای همزمان با روز هوای پاک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با اشاره به برنامه شهرداری تهران در راستای روز هوای پاک گفت: با توجه به بافت فرسوده تعدادی از مناطق 22 گانه، ایجاد پارک های محله ای را در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران هر ساله در کنار برنامه های تعیین شده برای روز هوای پاک نسبت به توسعه فضای سبز به ویژه در محله های مناطقی که فضای سبز آنها محدود است به منظور توزیع عادلانه فضای سبز در بین مناطق 22 گانه اقدام می کند.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران، نظافت کوهستانها با مشارکت شهروندان تهرانی را از جمله برنامه های این روز برشمرد که نقش مهمی در پاکسازی هوای شهر تهران دارد.