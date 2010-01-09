به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بابائیان تهیه‌کننده باسابقه سینما امسال با دو فیلم سینمایی و یک فیلم تلویزیونی در بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد.

فیلم‌های سینمایی"راز دشت تاران" به تهیه‌کنندگی هاتف علیمردانی و"افراطی‌ها" با نام قبلی "غریبه‌ای در شهر" به کارگردانی جهانگیر جهانگیری برای حضور در جشنواره بیست وهشتم فیلم فجر آماده می‌شوند. فیلم تلویزیونی "بهانه " به کارگردانی محسن ربیعی در بخش فیلم‌های ویدیویی جشنواره حضور دارد.

"افراطی‌ها" فیلمی اجتماعی با درونمایه طنز است و داستان جوانی را روایت می‌کند که به تازگی از زندان آزاد شده، او وارد شهری می‌شود که مدت‌ها از آن دور بوده و متفاوت با گذشته است. در این فیلم اکبر عبدی، رضا شفیعی‌جم، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، شاهرخ استخری و رزیتا حفیظ ، شاهرخ نورمحمدی و الهام ناظمی ایفای نقش می‌کنند.

در "راز دشت تاران" ترانه علیدوستی، ارژنگ امیرفضلی، رضا شفیعی‌جم و سارا روستاپور بازی می‌کنند. این فیلم در گونه کودک و نوجوان در قالب انیمیشن و رئال تولید شده است.