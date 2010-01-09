61 پروژه ورزشی در استان قزوین نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در ایران گرایش مردم به ویژه در استانها به ورزش بیشتر شده و با افزایش تعداد ورزشکاران و استقبال از فعالیتهای حرفه ای و غیرحرفه ای در ورزش موجب شده تا یکی از محورهای دولتمردان و مسئولان ذیربط توسعه فضاهای ورزشی باشد و برهمین اساس در چند سال گذشته توسعه فضاهای ورزشی در صدر برنامه های مسئولان تربیت بدنی قرار گرفته است.

در سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استانها به ویژه در دور اول و دوم بسیاری از مصوبات به احداث و توسعه فضاهای ورزشی برای بانوان و آقایان اختصاص یافت که با استقبال مردم سراسر کشور مواجه شد که این کار زمینه بهره مندی تعداد بیشتری از علاقمندان به ورزش را فراهم کرده است.

دراین میان در استان قزوین در حال حاضر 45 هزار ورزشکار سازمان یافته وجود دارد و 47 هیئت ورزشی فعالیت می کنند که تنها در سال جاری بیش از 50 مدال فرا ملی در مسابقات آسیایی و بین المللی در رشته های رزمی، کشتی، پرورش اندام، کشتی، معلولان و دو و میدانی کسب شده است و با توجه به استعداد ورزشی موجود در استان، توسعه فضاهای ورزشی می تواند در کسب موفقیتهای ورزشی استان موثر باشد.

به رغم صرف هزینه های گزاف برای شروع ساخت سالنهای ورزشی متاسفانه طولانی شدن اجرای طرحها و نیمه تمام ماندن آنها موجب ضررو زیان فراوان مالی و راکد ماندن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه های کشور شده است.

روند بررسی طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان قزوین بیانگر آن است که در صورت تکمیل طرحها گام ارزشمندی درافزایش سرانه ورزشی و پاسخگویی به خیل علاقمندان ورزش در این منطقه برداشته خواهد شد.

در حال حاضر سرانه فضای ورزشی سرپوشیده در استان در بخش دولتی و خصوصی 62 صدم مترمربع است که برای رسیدن به سرانه متوسط کشوری که یک متر مربع است، تکمیل و ساخت ورزشگاه های جدید ضروری است.

ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین با یکسال تاخیر همچنان نیمه تمام است

در دور اول سفر رئیس جمهور ساخت سه سالن کارگران، پنج سالن برای پسران، پنج سالن ویژه بانوان، سالن شش هزار نفری در قزوین و 40 زمین ورزشی روستایی و یک دهکده المپیک مصوب شد که متاسفانه بدلیل اختلاف ناشی از اختصاص زمین پروژه دهکده المپیک به طور کامل از برنامه عقب مانده و اقدامی برای ساخت آن انجام نشده است.

گفته می شود زمین مصوب برای ساخت دهکده المپیک قزوین 100 هکتار است که مسئولان استان توانسته اند تنها 60 هکتار زمین برای این طرح تامین کنند که این امر موجب شده به دلیل وسعت کم زمین تهیه شده این مصوبه به مرحله اجرا در نیاید.

همچنین سالنهای ورزشی پسران 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به نظر می رسد اداره کل تربیت بدنی بعلت نداشتن دفتر فنی و عدم نظارت جدی و مستمر در تکمیل پروژه ها در زمان مقرر با مشکلاتی مواجه شده است.

محمدصادق پورمهدی معاون امور عمرانی استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان گفت: در حال حاضر 61 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که متولیان ساخت و تکمیل آنها سازمان تربیت بدنی کشور و استان، سازمان مسکن وشهرسازی و نوسازی و تجهیز مدارس در بخش تعمیر و نگهداری هستند.

پورمهدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 54 میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه ها اختصاص یافته و علاوه بر آن در سفر دوم رئیس جمهور به استان قزوین تعهد شد که 70 میلیارد ریال از منابع ملی و 55 میلیارد ریال از منابع وزارت نفت به طرحهای ورزشی استان کمک شود که پیگیری امور برای تحقق تعهدات ادامه دارد.

معاون امور عمرانی استانداری قزوین با اشاره به مهمترین طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان تصریح کرد: استادیوم 15 هزار نفری قزوین، سالن سرپوشیده شش هزار نفری قزوین، ورزشگاه کارگران قزوین و تاکستان و ساخت پنج سالن ورزشی سرپوشیده ویژه بانوان، استخر سرپوشیده در تاکستان و بوئین زهرا و چند سالن کشتی در شهرستانها از جمله طرحهای مهمی است که تاکنون تکمیل نشده است.

به گفته پورمهدی استادیوم ورزشی 15 هزار نفری قزوین در حال حاضر بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون بیش از 70 میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده که تکمیل آن به 50 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

وی با اشاره به علت تاخیر در اجرای طرحها تصریح کرد: اجرای طرحهای ورزشی از سال 87 در استان آغاز شده است و علت تکمیل نشدن آنها کمبود اعتبار تخصیصی و در برخی پروژه ها مانند استادیوم 15 هزار نفری ضعف پیمانکار در مقطعی از کار است که موجب طولانی شدن کارها شده است که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و پیگیری امور تمامی آنها ظرف مدت سه سال و تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد.

پورمهدی یادآور شد: برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی در استان قزوین به 200 میلیارد ریال اعتبار نیازمندیم که از مسئولان تربیت بدنی انتظار داریم هم در تخصیص به موقع اعتبارات و هم فعال کردن پیمانکاران در پروژه های ملی بخصوص ورزشگاه 15 هزار نفری و سالن شش هزار نفری قزوین جدیت بیشتری داشته باشند تا کارها با سرعت بیشتری اجرا شود.

معاون امور عمرانی استانداری قزوین مجموع اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان قزوین را حدود 400 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در مجموع حدود 20 درصد پروژه ها بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تربیت بدنی با 30 طرح نیمه تمام

محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضراز مجموع 61 طرح نیمه تمام ورزشی که در استان ساخته می شود 30 طرح توسط تربیت بدنی در حال احداث است که تکمیل نشده است.

منجم اضافه کرد: استادیوم 15 هزار نفری نزدیک 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیست دو و میدانی این مجموعه 33 درصد، سالن سرپوشیده شش هزار نفری نیز حدود 33 درصد پیشرفت دارد که امیدواریم پنج طرح ورزشی شامل پنج سالن ورزشی ویژه بانوان در شهرستانهای استان تا پایان امسال تکمیل و آماده بهره برداری شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین اظهار داشت: ساخت و تکمیل استخرهای سرپوشیده در شال، بوئین زهرا و تاکستان، مجموعه ورزشی امام خمینی(ره)، رازمیان، ساخت و تکمیل سالنهای ورزشی شهرستانک، ضیاء آباد، والفجر، شهید بابایی و پسرانه در قزوین، روستای آقا بابا، بانوان در محمدیه، چند زمین چمن مصنوعی و طبیعی و تعمیر و تجهیز سالنهای کشتی و اماکن ورزشی در مناطق مختلف استان از مهمترین طرحهای ورزشی استان است.

منجم خاطرنشان کرد: با تکمیل طرحهای ورزشی که حداکثر در سه سال آینده آماده استفاده ورزشکاران خواهد شد، سرانه ورزشی استان به میانگین متوسط کشوری یک متر مربع افزایش خواهد یافت.

کیفیت در ساخت پروژه ها را فدای سرعت کار نمی کنیم

محمد منجم با اظهار این مطلب که به جز دو سالن ورزشی در رودبار الموت و محمود آباد که بدلیل مشکلات پیمانکار اتمام آن چند سالی با تاخیر مواجه شده بقیه طرحها از زمان بندی تعیین شده عقب نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اوقات برای نشان دادن سرعت عمل غیرفنی در کار، طرحها را بسرعت و بدون توجه به کیفیت آماده بهره برداری می کنیم که بعدها باهزینه های گزاف فقط به رفع اشکال آنها می پردازیم که در استان با این مسئله مقابله کرده ایم و حاضر نیستیم بخاطر مطرح شدن بی مورد و مانور بر روی سرعت افتتاح طرحها از کیفیت کار کم کنیم لذا مصمم هستیم در طرحها نظارت جدی داشته باشیم تا کیفیت فدای سرعت بی مورد نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص علت تاخیر در احداث طرحها افزود: طرح ملی بزرگی مانند مجموعه ورزشی 15 هزار نفری که مستلزم انجام کارهای زیربنایی و اساسی است باید روال منطقی خود را طی کند که چون طرح ملی است عملیات اجرایی از طرف پیمانکار مرکز انجام می شود و در استان قادر به اعمال فشار برای تسریع در طرح نیستیم هرچند از نظر پیمانکار هم با مسائلی روبرو هستیم که کار را طولانی کرده است.

منجم یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا مشکلاتی که در برخی طرحهای جدید ورزشی در کشور مانند استادیوم نقش جهان اصفهان رخ داد در این طرح ایجاد نشود و به ویژه در این کار با بررسی مشکلات طرحهای مشابه در سایر نقاط کشور از نواقص مشابه جلوگیری کنیم تا استادیوم 15 هزار نفری قزوین به عنوان یک طرح نمونه کشوری و با کمترین ایراد و نقص ساخته شود.



59 طرح مهم ورزشی از مصوبات سفر دوم

منجم با اشاره به مصوبات سفر دور رئیس جمهور هم گفت: در این سفر با پیش بینی 400 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که 30 سالن چند منظوره، پنج استادیوم ورزشی برای هر شهرستان، پنج سالن تیراندازی، پنج دیواره کوهنوردی، یک مجموعه ورزشی ویژه معلولان و جانبازان و یک استخر سرپوشیده قهرمانی در استان ساخته شود که با اجرایی شدن آنها مشکلات کمبود فضای ورزشی استان تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

طبق گفته مسئولان ذیربط طرحهای نیمه تمام ورزشی در استان قزوین در یک روال منطقی در حال تکمیل شدن است و تاخیر آنچنانی ندارد که تخصیص 100 درصدی اعتبارات، انتخاب پیمانکاران متخصص و کارآمد و نظارت بر فعالیت آنها در طول اجرای پروژه و شرایط آب و هوایی از عوامل مهم و تاثیرگذاری است که موجب کندی کار در طول زمان اجرای پروژه ها می شود.

در مجموع با بررسی طرحهای نیمه تمام استان می توان اذعان داشت روند اجرای طرحهای ورزشی در استان قزوین به کندی پیش می رود که در بیان علل آن می توان گفت: تاخیر در اختصاص اعتبارات، استفاده از پیمانکاران ضعیف، نبود نظارت جدی و مستمر بر طرحها و پاسخگو نبودن مدیران و مجریان مسئول و کاهش اعتبارات عمرانی سال 88 از مهمترین دلایل نیمه تمام ماندن طرحهای ورزشی در استان است.

به هرحال با هماهنگی و همکاری مسئولان ارشد استان از جمله استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران تربیت بدنی، مسکن و شهرسازی، نوسازی مدارس و امور عمرانی استانداری در پیگیری جدی امور در فصول کاری و تامین بموقع اعتبارات تخصیصی و نظارت بر حسن انجام کار می توان امیدوار بود طرحهای عمرانی و بویژه ورزشی در زمان مقرر و با کیفیت مناسب فنی آماده بهره برداری شود تا گامی در مسیر تامین سلامت جسمی و روحی مردم و علاقمندان و سالم سازی اجتماع برداشته شود.

در سال اصلاح الگوی مصرف به نظر می رسد باید با عزم جدی برای تکمیل طرحهایی که صدها میلیارد تومان اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده است به هدر نرود و با افزایش بی رویه هزینه های ناشی از طولانی شدن طرحها هزینه های اضافی از بیت المال مصرف نشود و با اصلاح روشهای مدیریتی و نظارت جدی بر امور، گامی در مسیر تکمیل طرحها و افتتاح آنها برای برخورداری جوانان از امکانات ورزشی فراهم شود.

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گزارش: محمد رضا جباری