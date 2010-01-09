به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد در میان فیلمسازان این بخش نام کارگردانان شناخته شده‌ای چون رها اردم ترکیه‌ای، الیویه دوکاستل و ژاک مارتینوی فرانسوی و عماد نوری از مراکش به چشم می‌خورد.

در بخش فیلم‌های مستند پانوراما هفت فیلم مستند حضور دارند که عبارتند از "همه چیز درباره آنچه زنان مستحقش هستند" ساخته لوتار لامبرت از آلمان، "سوپر استاری به نام اندی وارهول" به کارگردانی جیمز ریزین از آمریکا ،"روزهای شاد" اثر یاییر قادر، "آماده سازی پسرها" کریتن روبی از آمریکا، "کارت پستال برای پدر" ساخته میشاییل اشتوک از آلمان، "سرزمین از دست رفته "خوائو ژاردیم و کارن هارلی محصول انگلستان وبرزیل و "لولابی" ساخته مشترک تامارا ترامپه و یوهان فایندت از آلمان.

فهرست فیلم‌های داستانی حاضر در بخش پانورامای جشنواره برلین نیز به این شرح است: "آمفتامین"ساخته اسکاد از هنگ کنگ

"بسورو"خوائو دانیل تیخومیروف از برزیل، "ابتکار "اثر پیتر کرن از اتریش، "چرت طلایی" به کارگردانی یوشیهیرو ناکامورا از ژاپن،"یک داستان عاشقانه دیگر" کوشیک گانگولی از هند،"گل سرخ کاواساکی"یان هربیک از جمهوری چک،"کهکشانی‌ها" ساخته رها اردم محصول مشترک ترکیه و بلغارستان،"درخت خانوادگی" ساخته الیویه دوکاستل و ژاک مارتینو از فرانسه، "متولد رنج" میگوئل آلبالادخو از اسپانیا،"رژه" ساخته ایسائو یوکیسادا از ژاپن، "به سوی جنوب"ساخته سباستین لیفشیتز از آلمان، "تقصیر تو بود" ساخته آناهی برنری محصول مشترک فرانسه و آرژانتین،"جنسیت و مواد مخدر و راک اند رول "ساخته مت وایت کراس از انگلستان، "پسر بابل" به کارگردانی محمد الدراجی از عراق،"مردی که دنیا را فروخت" سول و عماد نوری محصول مراکش و

"بازیگران زن" ساخته ال جی یونگ از کره جنوبی.

شصتمین دوره جشنواره فیلم برلین از یازدهم تا بیست و یکم فوریه برگزار می‌شود.