چین برنده مناقصه اکتشافی میادین گازی گلشن و فردوسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سلیمانی فر با اشاره به واگذاری اجرای پروژه لرزه نگاری سه بعدی میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت BGP چین، گفت: هدف از برگزاری این مناقصه شناخت دقیق این دو میدان گازی خلیج فارس و دستیابی به اطلاعات کافی از افقهای گازی کنگان و دالان و افقهای نفتی داریان، سروک و فراقان در منطقه ای به مساحت 805 کیلومتر مربع است.

مدیر طرح توسعه میادین گلشن و فردوسی درشرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه مناقصه اجرای این پروژه در پاییز سالجاری برگزار شد، تصریح کرد: شرکت چینی به عنوان پیمانکار برنده این مناقصه در یک دوره 75روزه از اواخر ژانویه سال 2010 میلادی تا پایان آوریل سالجاری میلادی، موظف به اجرای عملیات لرزه نگاری سه بعدی این دو میدان گازی است.

وی یادآور شد: امکان تعیین دقیق ساختمان مخزن و ویژگیهای مخزنی لایه های مذکور و تقسیم بندی این دو میدان به بلوکهای مختلف با پتانسیل تولید پایدار حتی المقدور یک میلیارد فوت مکعب در روز برای هر یک از بلوکها و برای تولید حداقل 25 سال گاز به روش تخلیه طبیعی، ایجاد حداکثر تشابه ممکن بین فازها و بلوکهای تعریف شده است.

به گفته این مقام مسئول امکان بازنگری چاهها، بلوکها و تعیین بهترین موقعیت برای چاهها، سکوها و بلوکهای توسعه، ارائه طرح توسعه زیر زمینی، پیش بینی سناریوهای مختلف تولید به منظور تخمین بازیابی نهایی گاز در هر بلوک تولیدی و تهیه طرح توسعه یکپارچه برای کل میدان با در نظر گرفتن تمام اطلاعات به دست آمده است.

سلیمانی فر خاطر نشان کرد: از میان روشهای مدرن اکتشافی مخازن نفت و گاز، روشهای ژئوفیزیکی عموما با موفقیت بالایی همراه است، چرا که در اکتشافات ژئوفیزیکی و به خصوص روش لرزه نگاری، تکنولوژیهای لازم را برای پردازش غیرمستقیم ساختارهای مخازن نفتی و کاهش ریسک حفاری فراهم می کند.

به گزارش مهر، میدان گازی فردوسی با ذخیره درجای بیش از 9 تریلیون فوت مکعب گاز تقریبا در 70 کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس قرار گرفته است و قرارداد بیع متقابل طرح توسعه میدان گازی فردوسی ظرف مدت 66 ماه توسط شرکت بین المللی نفت و گاز مالزی اجرا می شود.

اهداف اصلی قرارداد میدان فردوسی نیز شامل حفاری 13 چاه برای تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز در روز، نصب یک سکوی تولید گاز در دریا، نصب خط لوله زیر دریایی جهت انتقال گاز به خشکی، نصب پالایشگاه در ساحل به همراه تاسیسات پشتیبانی شامل جدا سازی گاز و مایعات هیدروکربنی و تثبیت میعانات گازی و همچنین صادرات ال پی جی و میعانات گازی است.

طرح توسعه میدان گازی گلشن با ذخیره درجای بیش از 30 تریلیون فوت مکعب نیز ظرف مدت 66 ماه از سوی شرکت بین المللی نفت و گاز مالزی اجرا می شود.

اهداف اصلی قرارداد میدان گلشن شامل حفاری 22 چاه جهت تولید دو هزار میلیون فوت مکعب گاز در روز، نصب دو سکوی تولید گاز در دریا، نصب خط لوله زیر دریایی برای انتقال گاز به خشکی، نصب پالایشگاه در ساحل به همراه تاسیسات پشتیبانی شامل جدا سازی گاز و مایعات هیدروکربنی و انتقال گاز به پالایشگاه ال ان جی است.