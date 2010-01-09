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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

حجت‌الاسلام محمدی:

مراکز قرآنی مردمی حمایت می‌شوند

مراکز قرآنی مردمی حمایت می‌شوند

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی با تأکید بر اینکه اجرایی کردن منشور توسعه فرهنگ قرآنی از اولویتهای این مرکز است، گفت: مراکز قرآنی مردمی و عمومی از سوی مرکز حمایت می‌شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید محمدی، صبح امروز شنبه 19 دی در جمع خبرنگاران به تشریح فعالیتهای مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی پرداخت و اجرایی کردن منشور توسعه فرهنگ قرآنی را از مهمترین برنامه های مرکز عنوان کرد .

محمدی واگذاری فعالیتهای قرآنی به بخشهای مردمی و عمومی را از دیگر اولویتهای مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی عنوان کرد و افزود: پس از اجرای این امر، مرکز می‌تواند ایفاگر نقش ستادی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باشد. 

وی در ادامه حمایت از بخشها و فعالیتهای مردمی و عمومی را مورد تأکید قرار داد و از تشکیل شورای راهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور صاحبنظران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد .

کد مطلب 1013763

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