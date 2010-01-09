50درصد سایتهای ادارات استان مرکزی با تاخیر بروز رسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رضا سپهروند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: با بررسیهای صورت گرفته از 34 دستگاه اجرایی و سایتهای اطلاع رسانی آنان تنها 20 دستگاه به موقع نسبت به انتشار اخبار و رویدادهای سازمان متبوع خود اقدام می کنند و مابقی با مشکل در به روز رسانی به موقع روبه رو هستند که بخشی از این مشکل به دلیل نا آشنایی مدیران روابط عمومی دستگاه ها با فنون خبر و خبر نویسی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی از عملکرد دولت به مردم و رسانه ها، ضرورت دارد روابط عمومی هایی که تاکنون به موقع در زمینه اطلاع رسانی از خدمات دستگاه های خود اقدام نکرده اند با برطرف کردن نقاط ضعف نسبت به این مهم اقدام کنند.

به گفته وی در صورتی که مدیران روابط عمومی ادارات استان نتوانند انتظارات را در مورد اطلاع رسانی از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه خود برآورده کنند از آنان در مورد عملکردشان توضیح خواسته خواهد شد.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: هم اینک در واحد های روابط عمومی ادارات استان مرکزی 80 نفر فعالیت دارند که بخش عمده ای از آنان سوابق تحصیلی مرتبط با این رشته را ندارند که تلاش شده است با برگزاری همایش ها و سیمنارهای تخصصی نسبت به ارائه آموزشهای لازم به این افراد برای کارآمدتر کردن روابط عمومیها در استان اقدام شود.

سپهروند با اشاره به اینکه در راستای ارتقای مهارتهای حرفه ای برای مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان مرکزی برگزاری همایشی سراسری با حضور مدیران روابط عمومی استان تا پایان سال در دستور کار شورای اطلاع رسانی استان مرکزی قرار دارد، افزود: در این همایش که احتمالا تا پایان بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد با استفاده از اساتید رشته روابط عمومی زمینه های لازم برای ارتقای مهارت های روابط عمومی های استان در بخش های مختلف فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای فعال سازی و برنامه ریزی ادارت روابط عمومی ادارات تاکنون سه جلسه شورای عالی اطلاع رسانی استان مرکزی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در این جلسات مقرر شده است برای کادرهای روابط عمومی اددرات استان جلسات آموزش خبرنگاری و ارتباط با رسانه برگزار شود تا امکان حرفه ای تر شدن روابط عمومیهای استان در عرصه رسانه فراهم شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان مرکزی در ادامه از نمایه سازی فعالیتهای دولت در استان مرکزی در قالب شبکه دولت برای عموم مردم خبر داد و اظهار داشت: در این راستا و برای ارتباط بیشتر با مردم علاوه بر راه اندازی سامانه پیام کوتاه 138 استانداری مرکزی مقرر شده است با اعتبار در نظر گرفته شده از سوی استانداری یک دستگاه تلویزیون شهری برای معرفی خدمات دولت در استان تامین و در یکی از میدانهای شهر نصب شود که انتظار می رود با این اقدام اطلاع رسانی مطلوبتری از خدمات دولت به مردم صورت گیرد.

سپهروند به دیگر مصوبات این شورا برای افزایش فرهنگ مطالعه اشاره کرد و گفت: شهرداری اراک بر اساس مصوبات شورای اطلاع رسانی استان مکلف است در یکی از پارکهای شهر اراک امکانات کافی را به منظور ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای استفاده مردم از مطالب روزنامه ها، سایت ها و دیگر امکانات اطلاع رسانی فراهم کند که این اقدام توسط شهرداری به انجام خواهد رسید.