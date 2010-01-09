به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که جمعه شب در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی هتل لاله صحبت می کرد با رد شایعات منتشر شده در خصوص تهیه لیست خرید از سوی سرمربی جدید، افزود: "شایعات بسیاری درباره ارایه شدن لیست خرید بازیکنان جدید از سوی علی دایی به من منتشر می شود که به هیچ عنوان صحت ندارد. ما بدون توجه به شایعات، فقط به بازی های باقی مانده تا پایان لیگ فکر می کنیم و هدفمان کسب بهترین نتایج در ادامه بازی ها می باشد."

وی با اشاره به 13 بازی باقیمانده تا پایان فصل، تاکید کرد: "ما این طور فکر می کنیم که از این هفته، یک لیگ 13 هفته ای جدید برای ما شروع شده می شود که باید با آمادگی کامل و بهترین نتایج، آن را پشت سر بگذاریم."

کاشانی تاکید کرد: "اینکه تا امروز چه نتایجی کسب شده، دیگر برای ما اهمیتی ندارد و از امروز فقط به مسیر پیش رویمان فکر می کنیم."

سرپرست باشگاه پرسپولیس به حضور علی دایی به عنوان سرمربی این تیم اشاره کرد و افزود: "با حضور آقای دایی که پر افتخارترین بازیکن فوتبال کشورمان و شناخته شده ترین آنها در جهان است، باید شاهد یک تحول در عملکرد تیم باشیم و اجازه ندهیم هیچ مانعی، سد راه ما شود و احدی بتواند میان ما تفرقه بیندازد."

کاشانی گفت: "تنها چیزی که می تواند پرسپولیس را از مسیر قهرمانی دورکند و به زمین بزند، تفرقه است و باید با کمک هم اجازه ندهیم بدخواهان ما بتوانند در تیم ما تفرقه بیندازند."