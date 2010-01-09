شهرداری تهران از همسایگان تونل توحید قدردانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز شنبه جلسه ای به منظور نحوه چگونگی دلجویی و تشکر از ساکنین و کسبه محدوده تونل توحید با حضور ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی، مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و معاونین اجتماعی و فنی عمرانی مناطق 11،10،6،2 تهران در حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.

دکتر مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی در این جلسه با بیان این که طرحها و برنامه ها بعد از افتتاح تونل توحید در فضای رو سطحی تونل متمرکز می شود تصریح کرد: بعد از افتتاح تونل بار ترافیکی به زیر منتقل می شود و کار عمرانی تونل در روی سطح ادامه خواهد داشت و مشکلات عمرانی که برای شهروندان در آن مسیر به وجود آمده را رفع می کنیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: ما عملیات عمرانی زیرگذر و روگذر را به صورت یک پکیج خواهیم دید و سعی می کنیم تا زمانی که آن مسیر به وضعیت مناسبی تبدیل نشده عملیات را متوقف نکنیم.

حسینی با ابراز تشکر و قدردانی از تحمل افرادی که در مجاورت تونل توحید زندگی می کردند گفت: به خاطر درک و شعور بالای افرادی که از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه در مجاورت تونل توحید زندگی می کردند و همچنین افرادی که در طول سه سال گذشته همچون رانندگان تاکسی و شرکت واحد سختی عبور و مرور این مسیر را تحمل کردند تشکر می کنیم و در ازای حرمت و احترامی که آنها برای ما قائل شدند ما نیز از آنها قدردانی خواهیم کرد.