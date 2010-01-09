1639 تن فرآورده دامی از آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این فرآورده ها شامل 537 هزار جوجه یک روزه، یک میلیون و 185 عدد تخم مرغ مادر، 540 قطعه بوقلمون، دو هزار و 767 کندوی زنبور عسل و 965 رأس دام زنده بود.

وی افزود: این فرآورده ها پس از کنترل های بهداشتی گواهی حمل بین المللی به ممالک عراق، آذربایجان، روسیه، هند، ارمنستان، پاکستان و آلمان را دریافت کردند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار و 221 تن فرآورده دامی آذربایجان غربی نیز طی 9 ماه اول سالجاری به 20 استان کشور صادر شده است، اظهار داشت: مرغ زنده، گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، عسل، ماهی، خرچنگ گوشتی، پوست گاو و گوسفند و دام زنده از جمله اقلام صادراتی آذربایجان غربی به سایر استان های بود.

دیلمقانی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 12 هزار تن فرآورده دامی نیز با نظارت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی از مرز بازرگان به 9 کشور جهان ترانزیت شده است.

واکسیناسیون 11 میلیون نوبت سر دام در آذربایجان غربی

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه در راستای مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام و پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار طی 9 ماهه اول سال جاری 11 میلیون نوبت سر دام شامل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و تک سمی انجام شده است، بیان داشت: همچنین پنج میلیون و 682 هزار و 824 نوبت سر دام طی این مدت بر علیه انگلهای داخلی معالجه شده اند.

دیلمقانی حمام دادن و سمپاشی بدن دام 474 هزار و 892 نوبت سر گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند و بز، سمپاشی اماکن دامی سه میلیون و373 هزار و 167 متر مربع با استفاده از سموم رایگان،خونگیری گاوی جهت تشخیص بیماری تب مالت 14 هزار و 132 رأس، تست سل گاوی 31 هزار و 947 رأس و واکسیناسیون سگها بر علیه بیماری هاری10 هزار و 396 قلاده از دیگر اقدامات و فعالیتهای اداره کل طی این مدت عنوان کرد.