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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

1639 تن فرآورده دامی از آذربایجان غربی صادر شد

1639 تن فرآورده دامی از آذربایجان غربی صادر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از صادرات بیش از یک هزار و 639 تن فرآورده دامی از ابتدای سال جاری تا کنون از استان به خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این فرآورده ها شامل 537 هزار جوجه یک روزه، یک میلیون و 185 عدد تخم مرغ مادر، 540 قطعه بوقلمون، دو هزار و 767 کندوی زنبور عسل و 965 رأس دام زنده بود.

وی افزود: این فرآورده ها پس از کنترل های بهداشتی گواهی حمل بین المللی به ممالک عراق، آذربایجان، روسیه، هند، ارمنستان، پاکستان و آلمان را دریافت کردند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار و 221 تن فرآورده دامی آذربایجان غربی نیز طی 9 ماه اول سالجاری به 20 استان کشور صادر شده است، اظهار داشت: مرغ زنده، گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، عسل، ماهی، خرچنگ گوشتی، پوست گاو و گوسفند و دام زنده از جمله اقلام صادراتی آذربایجان غربی به سایر استان های بود.

دیلمقانی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 12 هزار تن فرآورده دامی نیز با نظارت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی از مرز بازرگان به 9 کشور جهان ترانزیت شده است.

واکسیناسیون 11 میلیون نوبت سر دام در آذربایجان غربی

 

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه در راستای مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام و پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار طی 9 ماهه اول سال جاری 11 میلیون نوبت سر دام شامل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و تک سمی انجام شده است، بیان داشت: همچنین پنج میلیون و 682 هزار و 824 نوبت سر دام طی این مدت بر علیه انگلهای داخلی معالجه شده اند.

 

دیلمقانی حمام دادن و سمپاشی بدن دام 474 هزار و 892 نوبت سر گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند و بز، سمپاشی اماکن دامی سه میلیون و373 هزار و 167 متر مربع با استفاده از سموم رایگان،خونگیری گاوی جهت تشخیص بیماری تب مالت 14 هزار و 132 رأس، تست سل گاوی 31 هزار و 947 رأس و واکسیناسیون سگها بر علیه بیماری هاری10 هزار و 396 قلاده از دیگر اقدامات و فعالیتهای اداره کل طی این مدت عنوان کرد. 

کد مطلب 1013781

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