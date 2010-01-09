کاردینال واتیکان افزایش جمعیت مسلمانان اروپا را به خودخواهی مسیحیان نسبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، میلوسلاو ولک که از سال 1991 به عنوان اسقف اعظم پراگ فعالیت کرده و پیش ازانتخاب پاپ کنونی جانشین ژان پل دوم تلقی می شد انتقادی صریح را به شیوه زندگی مسیحیان در اروپا آغاز کرده و آنها برای افزایش جمعیت مسلمانان در اروپا متهم کرده است.

وی هشدار داده است که اگر مسیحیان ریشه‌های خود را انکار کنند اسلام در این قاره توسعه خواهد یافت.

وی در مصاحبه ای که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده مهاجرت و نرخ تولد بالا میان مسلمانان را برای پرکردن جای خالی ایجاد شده توسط اروپائیان عامل ازدیاد مسلمانان دانسته است و بدون شک از اشاره به مسیحیان و اروپائیهایی که در نتیجه تحقیق و مطالعه به دین مبنی اسلام مشرف می‌شوند غفلت کرده است، غفلتی که نمی‌توان آن را عاملی بی اطلاعی وی دانست.

این شخصیت دینی 77 ساله اظهار داشت که اروپا ریشه های مسیحی خود را از آن برخواسته انکار کرده است و اگر رابطه خود را با ریشه های خود تغییر ندهند به طور کامل اسلامی می‌شود.

وی همچنین خواستار مبارزه مسیحیان با مسلمانان به واسطه سلاحهای معنوی شده که اروپا از فقدان آن رنج برده و مسلمانان به نحوی بی عیبو نقص به آن مسلح شده‌اند.

این کاردینال واتیکان اظهار داشت که مسلمانان به چشم‌انداز معنوی اروپا شکل می‌دهند و از قدرتهای دینی برخودارند که ارزشهای معنوی ایمان به خدا را در فضای ناخداباور اروپا جای دهند.