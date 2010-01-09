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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

کتابخانه های گلستان با استاندارد فاصله زیادی دارد

کتابخانه های گلستان با استاندارد فاصله زیادی دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: برای رساندن کتابخانه های استان به درجه استاندارد فاصله زیادی داریم و باید این مشکل برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی ظهر شنبه در نشست با بخشدار فندرسک افزود: ما باید گام بلندی در جهت بهبود و غنی سازی کتابخانه های موجود و ایجاد کتابخانه های استاندارد و کتابخانه روستایی در سطح استان برداریم.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی مدون و صحیح و تخصیص بودجه فرهنگی در سفر سوم رئیس جمهوری می توان این روند را تسریع کرد.

علوی بر لزوم بهبود بخشیدن به کتابخانه های موجود و استاندارد سازی آن و ساخت کتابخانه های روستایی تاکید کرد.

اسفدیاری بخشدار فندرسک نیز خواهان افزایش کتابخانه در شهر خان ببین شد و گفت: داشتن مراجعه کننده فراوان در کتابخانه موجود، نشان از وجود آمادگی این شهر به تاسیس یک کتابخانه دیگر را دارد که در صورت موافقت در سفر سوم گنجانده شود.

گلستان 28 کتابخانه عمومی دارد.

کد مطلب 1013792

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