هزار کارت شناسایی برای هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد 995 فقره مجوز فعالیت طی 9 ماهه امسال برای صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در رشته های گلیم بافی، گیوه، معرق، نبت، معرق منبت، چرم، گلیم برجسته، سبد بافی، چیغ بافی، ساز سنتی، نقاشی قهوه خانه ای سفال نقش برجسته، سفال نقاشی روی شیشه، تذهیب، نگارگری، طراحی سنتی، طراحی فرش، سرمه دوزی، گلابتون، رودوزی سنتی، گلدوزی، موج بافی، جاجیم بافی، نمدمالی، صادر شده است.

وی ادامه داد: این موارد شامل صدور و تمدید 955 کارت شناسایی جهت کسانی که در منزل به صورت خانگی به این صنعت دستی اشتغال دارند و 34 مجوز کارگاه تولیدی است.

معاون صنایع دستی استان خاطرنشان کرد: صدور این مجوزها کمک شایانی به توسعه، حفظ و احیاء رشته های صنایع دستی دارد و دارندگان این مجوزها اعم از کارت شناسایی و مجوز تولید کارگاهی جزو صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شناخته می شوند که می توانند از امکاناتی که اداره کل برای آنها در نظر گرفته شده، مانند حضور در نمایشگاه های سراسری و استانی، تسهیلات ریالی و بیمه صنعتگران استفاده کنند.